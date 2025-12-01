Animais Baleias que frequentam o litoral do Brasil; quais são e onde ficam As baleias-jubarte, que deixaram em 2014 a lista de animais com risco de extinção, voltaram a se reproduzir no mar de Pernambuco. Nos últimos anos, a espécie estava concentrada entre o Espírito Santo e a Bahia. Mas voltaram à porção mais ao norte da costa nordestina devido ao crescimento da população de jubartes. Por Flipar

Reprodução TV Globo