Andressa Urach se arrepende de mudança na cor dos olhos

No Brasil, a cirurgia só é permitida em casos específicos, como para pacientes que já perderam a visão devido a doenças graves.
O procedimento, além de irreversível, pode causar cegueira e outros riscos, como infecções, fotofobia e redução do campo visual.
O Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) e o Conselho Federal de Medicina (CFM) não recomendam a prática, alertando que ela não tem base científica e pode dificultar futuros diagnósticos e cirurgias, como a de catarata.
Ao portal g1, o diretor da Sociedade Brasileira de Oftalmologia (SBO), Flavio Mac Cord, explicou que 'o procedimento Ã© utilizado em casos em que realmente o olho estÃ¡ 'branco', como consequÃªncia de alguma doenÃ§a muito grave, como um glaucoma avanÃ§ado'.
Especialistas sugerem o uso de lentes de contato coloridas como alternativa segura para quem deseja mudar a aparência dos olhos.
Andressa Urach é modelo, ex-miss e influenciadora que ganhou destaque na mídia por polêmicas na vida pessoal e profissional.
Nascida em 11 de outubro de 1987, em IjuÃ, Rio Grande do Sul, Urach ganhou notoriedade no cenÃ¡rio nacional ao participar do concurso Miss Bumbum em 2012, no qual foi vice-campeÃ£.
Antes disso, ela foi assistente de palco do programa LegendÃ¡rios, da Rede Record, em 2011, e depois danÃ§arina do cantor Latino.
Em 2013, ela participou da 6ª edição do 'A Fazenda', e ficou marcada por polêmicas, além de ter gerado uma série de memes.
Em 2015, Urach lançou sua autobiografia, intitulada 'Morri para Viver'. O livro conta sua história de fama, envolvimento com drogas e como ganhava dinheiro para encontros amorosos. E já vendeu mais de 1 milhão de cópias.
No mesmo ano, Urach foi contratada pela Record e estreou como repórter no quadro 'Eu Sobrevivi', do programa 'Domingo Show'.
Outra das grandes polêmicas envolvendo a modelo foi um suposto relacionamento com o jogador Cristiano Ronaldo. O atleta sempre negou.
A própria Andressa Urach já afirmou publicamente que inventou alguns falsos namoros para se manter na mídia.
Em 2020, acusou a igreja de lavagem cerebral, rompeu com a RecordTV e, em 2021, anunciou seu retorno ao Miss Bumbum Brasil, desta vez como garota-propaganda.
Em 2023, anunciou que voltaria a publicar conteúdo em plataformas de conteúdo adulto. Na época, causou polêmica ao revelar que seu próprio filho de 18 anos gravava suas cenas explícitas.
Urach se casou mais de uma vez. Em 2016, formalizou a união com Tiago Costa. Juntos, eles tiveram Arthur Urach Costa, nascido em 2005.