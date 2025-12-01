Sem ele, a história seria outra: relembre as invenções do genial Thomas Edison

Conhecido como 'O Feiticeiro de Menlo Park' (The Wizard of Menlo Park), ele foi um dos primeiros a aplicar os princípios da produção maciça ao processo da invenção. Em vida, recebeu 2.332 patentes e tornou-se uma das grandes figuras dos séculos XIX e XX.
O fonógrafo foi uma de suas principais invenções, assim como o cinescópio. Ela foi a primeira câmera cinematográfica bem-sucedida, com o equipamento para mostrar os filmes que fazia. Uma invenção que contribuiu para a revolução e desenvolvimento técnico do cinema mundial.
Além disso, Edison aperfeiçoou o telefone, inventado por Alexander Graham Bell, assim como a máquina de escrever. Ele também trabalhou em projetos como alimentos empacotados a vácuo, um aparelho de raios X e um sistema de construções mais baratas feitas de concreto.
Entre as suas contribuições mais universais para o desenvolvimento tecnológico e científico encontra-se a lâmpada elétrica incandescente, o ditafone e o microfone de grânulos de carvão para o telefone.
Thomas Alva Edison nasceu numa família de classe média, em 11 de fevereiro de 1847, em Milan, Ohio, Estados Unidos. O pai, Samuel Edison, canadense de origens holandesas, era marceneiro, carpinteiro e negociante de imóveis. A mãe, Nancy Eliot Edison, era uma ex-professora canadense.
Em 1853, a família mudou-se para Port Huron. Na escola pública, Thomas não era um aluno brilhante e enfrentava dificuldades para evoluir. Dessa forma, completou os estudos com sua mãe e, neste tempo, despertou, desde jovem, o apreço por assuntos sobre ciência.
Quando tinha apenas 11 anos, Edison construiu um mini laboratório dentro de sua casa e já demonstrava sinais de sua genialidade. Na mesma época, ele aprendeu o código Morse e construiu telégrafos artesanais.
Anos mais tarde, aproveitou um emprego que teve para desenvolver a criatividade. Nesta ocasião, inventou um sistema elétrico que envia de hora em hora um sinal aos vigilantes. Na imagem, a bateria de níquel-ferro, que se tornou alternativa barata para a corrosiva bateria de chumbo-ácido anos depois.
Edison registrou seu primeiro invento (uma máquina de votar) quando tinha 21 anos. Mudou-se para Nova Iorque em 1869 para se estabelecer como inventor independente e, dois anos mais tarde, inventou um indicador automático de cotações da bolsa de valores.
Vendeu seu primeiro invento por 40 mil dólares e ainda assinou um contrato com a Western Union, situação que lhe permitiu estabelecer-se por conta própria em Newark, subúrbio de Nova York. Na ilustração, a embalagem a vácuo, mais uma invenção de sua vida.
No entanto, nem tudo são flores na vida de Edison. Ainda jovem, aos 14 anos, perdeu parte da audição e ao longo da vida teve problemas neste sentido e com diabetes na idade mais avançada.
No Natal de 1871, casou-se com uma jovem de 16 anos, Mary Stilwell, uma de suas empregadas, que era perfuradora de fitas telegráficas. Ela morreria doze anos depois, de febre tifóide. Ele, então, se casaria mais uma vez, com Mina Miller. Nos dois casamentos, teve seis filhos, três de cada um.
Em 1876, já famoso, a grandeza de seus recursos e a amplitude de suas atividades motivaram a construção de um verdadeiro centro de pesquisas em Menlo Park. Era quase uma cidade industrial, com oficinas, laboratórios, assistentes e técnicos capacitados.
Há 148 anos, em 8 de agosto de 1876, Thomas Alva Edison, um dos maiores inventores da história, recebeu a patente de uma invenção que transformaria a maneira como a informação era disseminada: o mimeógrafo.
Em 1877, ele inventou o fonógrafo, que evoluiu os toca-discos. O aparelho consistia em um cilindro coberto com papel de alumínio. Conectados à ponta, ficavam um diafragma (um disco fino em um receptor onde as vibrações eram convertidas de sinais eletrônicos para sinais acústicos.
Quando a gravação estava completa, a ponta era substituída por uma agulha; a máquina desta vez produzia as palavras quando o cilindro era girado mais uma vez.
Em 1878, com 31 anos, propôs a si mesmo o desafio de obter luz a partir da energia elétrica. Outros pesquisadores já haviam tentado construir lâmpadas elétricas. Nernst e Swan, por exemplo, haviam obtido alguns resultados, mas seus dispositivos tinham vida bastante curta.
Edison tentou utilizar filamentos metálicos. Foram necessários enormes investimentos e milhares de tentativas para descobrir o filamento ideal. Um fio de algodão parcialmente carbonizado. Instalado num bulbo de vidro com vácuo, aquecia-se com a passagem da corrente elétrica até ficar incandescente, sem derreter, sublimar ou queimar.
No ano seguinte, uma lâmpada assim construída brilhou por 48 horas contínuas. Nas comemorações de final de ano, uma rua inteira, próxima ao laboratório, foi iluminada para demonstração pública.
Edison ainda aperfeiçoou o telefone (com o microfone a carvão empregado até hoje), o fonógrafo, e muitas outras invenções. Em conjunto, essas realizações modificaram os hábitos de vida em todo o mundo e consagraram definitivamente a tecnologia.
A Edison General Electric foi fundada em 1888, e posteriormente virou a GE (General Electric), um dos maiores conglomerados industriais do planeta. Fabrica todos os tipos de dispositivos elétricos, como geradores, motores, gigantescas válvulas solenóides.
O principal motivo da rivalidade entre Thomas Edison e Nikola Tesla foi a patente das aplicações de corrente contínua e corrente alternada, o que viria a mudar a maneira como a eletricidade era usada. O registro de corrente contínua já pertencia a Edison e ela era aplicada nas invenções do cientista.
Thomas Alva Edison morreu a 18 de outubro de 1931. Encontra-se sepultado no Edison National Historic Site, West Orange, Condado de Essex, Nova Jersey nos Estados Unidos.