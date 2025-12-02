Filho de Caetano, Zeca Veloso lança “Boas Novas”, álbum marcado por influência cristã

O cantor afirmou que o projeto surgiu de caminhos que considera espirituais e que sua inspiração tem origem na fé cristã.
Embora tenha deixado de frequentar a Igreja Universal do Reino de Deus, Zeca disse seguir como cristão e evangélico e ressaltou que Jesus permanece como o aspecto central de sua vida.
Nascido em 7 de março de 1992, em Salvador, Bahia, filho de Caetano Veloso e da produtora e atriz Paula Lavigne, o artista contou com a participação do pai no álbum, assim como dos irmãos Moreno e Tom.
Os três se reúnem na faixa de abertura, “Salvador”, composta em 2021 e marcada por influências bíblicas e elementos da música baiana.
O álbum percorre diferentes estilos, passando do soul ao samba, e explora o seu falsete.
A concepção do disco começou quase cinco anos antes, quando Zeca apresentou suas composições ao produtor Luciano Oliveira.
Durante o trabalho, as faixas passaram por diversas transformações e receberam contribuições de dez produtores.
Zeca reconhece que pode enfrentar resistência por expressar sua espiritualidade, como ocorreu com a música “Deus cuida de mim”, regravada por Caetano.
Ele considera essa reação natural e afirma trabalhar para depender menos da aprovação do pai e se sentir mais seguro em suas escolhas.
Tímido e reservado, Zeca relata que inicialmente resistiu ao convite do pai para participar da turnê Ofertório em 2017, que reuniria os três filhos, mas afirma que hoje se sente, de fato, dono de um trabalho próprio.
Antes de seu pai sugerir a apresentaÃ§Ã£o, ele estava hÃ¡ quase um ano sem tocar qualquer instrumento musical.
Essa turnê marcou o início efetivo de sua carreira profissional. Durante as apresentações, ainda em 2017, apresentou ao público a canção “Todo Homem”, de sua autoria, que alcançou grande repercussão.
A faixa ganhou projeção nacional ao ser escolhida como tema de abertura da série “Onde Nascem os Fortes”, da TV Globo.
Desde a infância, estudou piano e, posteriormente, fez aulas de violão com o professor Cezar Mendes. Na adolescência e juventude, teve experiências como DJ em festas alternativas.
Segundo o artista, suas referências musicais são amplas e vão de músicas que tocavam na MTV e trilhas de musicais da Disney a Prince, João Gilberto, Jorge Ben, Beach Boys, Motown, Tim Maia, Pablo do Arrocha, Beatles e Djavan, que o encorajou a seguir carreira na música.