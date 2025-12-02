Base da alimentação, trigo se destaca pela versatilidade e tem até data comemorativa

Por trás de cada fatia de pão ou bolo está um grão que tem acompanhado a humanidade ao longo da história, desde suas origens no Médio Oriente até sua expansão para o Brasil. Saiba, então, um pouco mais sobre o trigo, não só a nível nacional, mas também global.
O trigo possui um impacto direto na economia, na saúde e na segurança alimentar, com seu cultivo sendo uma atividade essencial para milhões de pessoas ao redor do mundo.
A história do trigo remonta a cerca de 10.000 anos, na região do 'Crescente Fértil' (região dos atuais estados da Palestina, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano e Chipre), na Ásia , onde se originou e foi domesticado.
Inicialmente consumido em grãos cozidos, o trigo foi aprimorado ao longo do tempo, com a descoberta do processo de fermentação por volta de 4.000 a.C., que levou ao surgimento dos primeiros pães.
Com o tempo, o trigo se espalhou por várias civilizações, chegando à China por volta de 2.000 a.C. e, depois, à Europa e às Américas. No Brasil, por exemplo, o trigo foi introduzido pelos colonizadores portugueses em 1534, através de Martim Afonso de Souza (ex-Governador da Índia Portuguesa).
No entanto, o clima quente do país dificultou o cultivo do cereal, o que fez com que a produção fosse limitada, com as primeiras plantações comerciais acontecendo somente no século XIX, especialmente no Rio Grande do Sul.
Até hoje, o Brasil não é autossuficiente na produção de trigo, precisando importar grandes quantidades, principalmente da Argentina, para atender à demanda interna.
O trigo é também o segundo cereal mais produzido no mundo, ficando atrás apenas do milho. Sua principal utilização é na produção de farinha, que serve de base para pães, bolos, biscoitos, tortas, entre outros produtos alimentícios.
Além disso, o trigo também é utilizado na fabricação de cervejas e na alimentação animal. Seu valor nutricional é notável, sendo uma fonte rica em carboidratos, proteínas, fibras e minerais como fósforo, ferro, magnésio e vitaminas do complexo B.
O grão de trigo também é um excelente fornecedor de energia para o corpo humano, sendo uma escolha popular entre aqueles que buscam uma alimentação balanceada e saudável.
A fibra presente no trigo auxilia na digestão, enquanto as vitaminas e minerais contribuem para a saúde óssea, cardiovascular e do sistema nervoso.
Voltando ao Brasil, na safra de 2021/2022, o país produziu aproximadamente 8,1 milhões de toneladas de trigo, um aumento de cerca de 6% em relação à safra anterior.
As principais regiões produtoras de trigo no Brasil são o Rio Grande do Sul e o Paraná, estados que se destacam em termos de área cultivada e volume de produção.
Embora o Brasil tenha avançado na produção de trigo, ainda há desafios a serem superados. O clima e as condições do solo são fatores determinantes para o sucesso da lavoura, o que torna a produção suscetível às variações climáticas.
O cultivo de trigo exige temperaturas específicas em cada fase do ciclo de crescimento, o que significa que mudanças climáticas ou períodos de seca podem impactar negativamente a produtividade.
Além disso, a qualidade do trigo para a panificação continua sendo uma barreira importante. O Brasil ainda importa trigo de melhor qualidade, especialmente da Argentina.
A pesquisa em melhoramento genético de sementes e a adoção de tecnologias de cultivo são fundamentais para alcançar maior qualidade e maior produtividade nas lavouras nacionais.
O Dia do Trigo, comemorado em 10 de novembro, é uma data importante para reconhecer o trabalho dos produtores desse cereal fundamental para a alimentação mundial.
No Brasil, onde a produção de trigo está em constante crescimento, é essencial valorizar os agricultores que enfrentam desafios climáticos e econômicos.
O trigo, mais do que um simples ingrediente de nossas receitas diárias, é um símbolo de resistência e inovação no campo, desde suas origens no Oriente Médio até os campos do Paraná. Sua jornada ao longo da história é marcada pela adaptação e evolução.
Assim, ao celebrarmos o Dia do Trigo, não apenas homenageamos o cereal, mas também os agricultores que, com sua dedicação e trabalho árduo, tornam possível que esse grão chegue à mesa de milhões de pessoas em todo o mundo.