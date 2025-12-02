Animais Girafas: curiosidades que vão muito além do pescoço Que os pescoços das girafas são das características mais impactantes do mundo animal, ninguém duvida. Mas você sabia que existe diferença de tamanho entre o pescoço do macho e o da fêmea? Fique aqui para saber outras curiosidades sobre esse carismático animal. Por Flipar

Imagem de R N por Pixabay