Cidades na fronteira do Brasil com Paraguai — e por que elas chamam atenção

Foz do Iguaçu (Brasil) / Ciudad del Este (Paraguai) Ligadas pela Ponte da Amizade, são um dos principais centros de comércio internacional da América do Sul.
Ciudad del Este atrai brasileiros por seus eletrônicos, perfumes e roupas com preços baixos. O turismo é forte, com destaque para as Cataratas do Iguaçu e a Usina de Itaipu.
Ponta Porã (Brasil) / Pedro Juan Caballero (Paraguai) Possuem uma fronteira seca, sem barreiras físicas, permitindo a livre circulação de moradores.
Pedro Juan Caballero é um grande polo comercial, com shoppings e lojas de importados. A região também enfrenta desafios ligados ao tráfico de drogas e contrabando.
Mundo Novo (Brasil) / Salto del Guairá (Paraguai) São conectadas pela Ponte Ayrton Senna, facilitando o fluxo de mercadorias e turismo.
Salto del Guairá era onde ficavam as famosas Sete Quedas, submersas após a construção da Usina de Itaipu. O comércio é o motor da economia, atraindo turistas brasileiros em busca de produtos importados.
Sete Quedas (Brasil) / Ypejhú (Paraguai) Pequenas cidades vizinhas com forte integração cultural e comercial.
Ypejhú tem uma economia baseada na pecuária e no cultivo de soja. A fronteira é porosa, com circulação diária de moradores entre os dois lados.
Guaíra (Brasil) / Mayor Otaño (Paraguai) Guaíra é famosa pelo Parque Nacional de Ilha Grande, uma área de preservação ambiental.
Mayor Otaño é uma cidade menor, mas mantém forte ligação comercial com o Brasil. A travessia entre elas é feita por barcos e balsas no Rio Paraná.
Bela Vista (Brasil) / Bella Vista Norte (Paraguai) - As cidades-irmãs compartilham tradições gaúchas, como o chimarrão, e paraguaias, como a música nativista. Bela Vista é um dos principais acessos rodoviários para o Paraguai na região central. O comércio em ambas é movimentado, com produtos importados e mercados agropecuários.
Coronel Sapucaia (Brasil) / Capitán Bado (Paraguai) A fronteira entre as duas cidades é seca, com livre circulação de pessoas.
Capitán Bado tem sua economia voltada para a pecuária e o cultivo de soja. A região é conhecida por sua presença de grupos ligados ao tráfico de drogas.
Paranhos (Brasil) / Ypejhú (Paraguai) Pequenas cidades onde é comum o uso do espanhol e do guarani, além do português.
Paranhos tem sua economia baseada na agricultura e na pecuária. Ypejhú tem uma estrutura modesta, mas mantém um comércio ativo com o lado brasileiro.
Caracol (Brasil) / Karapaí (Paraguai) Caracol é uma cidade pequena, com vida tranquila e economia voltada para a pecuária.
Karapaí tem poucas lojas e infraestrutura simples, mas mantém fortes laços culturais com o Brasil. A região é conhecida pelas suas festas tradicionais e eventos agropecuários.
Porto Murtinho (Brasil) / Carmelo Peralta (Paraguai) Porto Murtinho é um porto estratégico no Rio Paraguai, facilitando o transporte de cargas
Carmelo Peralta será o ponto de partida da Ponte Bioceânica, que ligará Brasil, Paraguai e Chile. A construção dessa ponte promete impulsionar a economia e o turismo na região.
A fronteira entre Brasil e Paraguai tem uma forte integraÃ§Ã£o comercial, cultural e social, sendo uma das mais dinÃ¢micas da AmÃ©rica do Sul.