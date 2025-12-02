Galeria Cidades na fronteira do Brasil com Paraguai — e por que elas chamam atenção O Brasil e o Paraguai compartilham uma fronteira de aproximadamente 1.365 km, marcada por um intenso fluxo comercial e cultural. Aqui estão as principais cidades fronteiriças: Por Flipar

FOTO: Por Pikolas - Obra do próprio, Domínio público