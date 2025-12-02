Animais Fóssil de caranguejo de 85 milhões de anos é descoberto por brasileiros na Antártica Pesquisadores brasileiros descobriram na Ilha James Ross, na Antártica, um fóssil raro de caranguejo com 85 milhões de anos. O animal, chamado Sabellidromites santamarta, viveu no Cretáceo, quando a região era quente, úmida e coberta por florestas e mares mornos. Por Flipar

Reprodução/Instagram/ @paleoantar