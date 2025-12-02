Animais

“Obra de arte” no dorso: Percevejo raro parece tingido à mão

Uma espécie curiosa de percevejo, conhecida como percevejo-picasso, chama a atenção na natureza por conta de sua coloração inusitada. Ele parece ter uma obra de arte no dorso, como se fosse desenhado e tingido à mão.

O nome, é claro faz menção ao famoso artista espanhol Pablo Picasso, que ficou conhecido por obras como 'As Meninas D’Avignon' (1907), 'Mulher no Espelho' (1932) e 'Guernica' (1937).

Apesar de se parecer com um besouro, o percevejo-picasso pertence ao grupo dos percevejos e é encontrado apenas em regiões tropicais e subtropicais da África.

Além disso, ele libera um odor desagradável quando ameaçado, uma estratégia comum entre os percevejos para afastar predadores.

A família Scutelleridae, à qual ele pertence, possui diversas espécies coloridas, algumas com iridescência e variação de padrões.

Percevejos são pequenos insetos originários da Ásia que se espalharam globalmente devido à migração e ao comércio internacional.

Eles habitam locais escuros, quentes e pouco ventilados, como camas, sofás e frestas de móveis. Esses ambientes favorecem sua sobrevivência e reprodução.

Os percevejos são bem pequenos. Eles medem entre 5 e 7 mm, com corpo oval e achatado. Cada fêmea põe até 500 ovos em sua vida, e as condições de calor e umidade aceleram sua proliferação. Na foto, um macho inseminando uma fêmea.

Cidades de clima tropical atraem os percevejos, já que eles gostam de calor. O Rio de Janeiro é uma cidade com grande densidade populacional, alto fluxo turístico e condições ideais para o inseto proliferar.

As picadas dos percevejos não são venenosas, mas podem causar coceira intensa, inchaço e vermelhidão. Para tratar, lave a área com água e sabão, aplique anti-histamínicos e evite coçar. Procure um médico.

Mas se a pessoa tiver alergia, ela pode ficar com urticária e anafilaxia, que devem ser tratadas com antialérgicos ou corticosteróides prescritos por médicos de forma controlada.

Repelentes comuns contra insetos não costumam ser eficazes contra percevejos . É melhor optar por tratamentos químicos e limpeza profissional caso já haja a infestação.

Como prevenção, procure tomar algumas medidas simples, mas que ajudam a impedir a proliferação do percevejo. Entre elas, é importante selar as frestas dos móveis.

Utilize óleos de hortelã-pimenta, lavanda, árvore do chá ou capim-limão para afastar os percevejos. Pode-se fazer um spray com esses óleos e aplicá-lo do lado de fora da mala para não trazê-los na bagagem.

Lave as roupas de cama, cortinas e roupas pessoais regularmente por pelo menos 30 minutos. E recomenda-se que esse lavagem seja feita em água quente.

De vez em quando, procure secar as roupas em uma secadora, pois temperaturas elevadas, acima de 50ªC, ajudam a eliminar os percevejos.

Aspire o colchão e as áreas em volta da cama regularmente. Guarde as mochilas e as malas dentro de sacos plásticos.

Os percevejos podem ser confundidos com outros pequenos insetos como as baratinhas de livros (Liposcelis), piolhos-de-pombo e ácaros devido ao tamanho reduzido e presença em locais domésticos.

Além disso, pelo formato achatado e coloração marrom-avermelhada, os percevejos podem acabar lembrando pequenas ninfas de baratas.

Contudo, a alimentação e o comportamento de infestar colchões e móveis são características distintivas dos percevejos.

Além de humanos, percevejos podem atacar outros mamíferos de sangue quente, como cães, gatos, coelhos e até aves domésticas, se estiverem disponíveis.

Entretanto, eles preferem hospedeiros humanos devido à facilidade de acesso em residências e móveis. Espécies relacionadas, como Cimex hemipterus, também podem atacar aves em habitats específicos.

Já o percevejo Cimex pilosellus é frequentemente associado a morcegos, pois habita cavernas ou estruturas próximas a colônias dos temidos mamíferos voadores.

