União de caranguejos forma ‘tapete’ gigante no fundo do mar; entenda o fenômeno

Uma equipe de biólogos avistou centenas de caranguejos-aranha reunidos nas profundezas do mar, numa espécie de 'tapete vermelho'. A imagem foi divulgada por pesquisadores do Schmidt Ocean Institute.

Durante uma expedição perto da costa do Chile, em uma área com cânions submarinos e ação tectônica, sedimentos cobrem organismos em decomposição. Com o tempo, formam-se bolsões de metano que escapam por rachaduras e fissuras no fundo do mar.

Caranguejos são crustáceos de corpo achatado, cobertos por uma carapaça dura e com cinco pares de patas, sendo o primeiro transformado em pinças.

Existem cerca de 6.800 espécies de caranguejos no mundo, vivendo em todos os continentes, com maior diversidade em regiões costeiras da Ásia, Américas e África.

Eles estão em diversos habitats aquáticos e terrestres, como oceanos, rios, manguezais e até florestas tropicais. Eles se adaptam a ambientes de água salgada, salobra e doce.

As pinças dos caranguejos servem para capturar e manipular alimentos, escavar, e defender-se contra predadores. Elas também são usadas em disputas territoriais e para atrair parceiros durante o acasalamento.

Caranguejos são onívoros, alimentando-se de algas, pequenos peixes, moluscos, insetos, e matéria orgânica em decomposição. Eles adaptam sua dieta ao ambiente, comendo o que está disponível.

Aves marinhas, peixes grandes, polvos e lontras frequentemente atacam caranguejos para se alimentar. Outros predadores incluem guaxinins, tartarugas e alguns crustáceos maiores.

Os caranguejos surgiram há milhões de anos, com registros fósseis do Período Jurássico, cerca de 200 milhões de anos atrás. Eles evoluíram de crustáceos primitivos e se diversificaram em várias espécies adaptadas a ambientes marinhos e de água doce.

As espécies de caranguejos mais comuns no Brasil são aquelas que se adaptam mais facilmente ao ecossistema do litoral do país. Veja as principais.

Caranguejo-uçá (Ucides cordatus) - Típico de manguezais, conhecido por sua habilidade de escavar tocas. Com carapaça escura e tamanho médio, de 7 a 10 cm de largura, tem pinça desproporcionalmente grande.

Aratu (Goniopsis cruentata) - Tem carapaça arredondada marrom-escura ou alaranjada, com manchas; pinças fortes e de tamanho desigual, com a maior para defesa e captura de alimento. Vive em manguezais, estuários e áreas costeiras. Hábil para escavar tocas.

Guaiamum (Cardisoma guanhumi) - Tem carapaça robusta e de coloração variada, geralmente cinza ou azulada; porte médio, com pinças grandes e desiguais. Vive em manguezais e áreas costeiras, onde escava tocas profundas. É terrestre, mas vai para a água na época de reprodução.

A principal diferença entre siri e caranguejo é que os siris têm o corpo mais achatado e as patas adaptadas para nadar, enquanto os caranguejos têm um corpo mais arredondado e pernas voltadas para caminhar.

Além disso, os siris têm uma carapaça mais estreita, enquanto os caranguejos possuem carapaças mais largas.

