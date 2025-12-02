Declarações no divórcio vazam e revelam renda de Nicole Kidman

Após a repórter se apresentar como profissional do site “Pop Crave”, que está no ar desde 2015, Kidman questionou: “De onde?”. A jornalista repetiu o nome do veículo especializado em notícias de cultura pop e celebridades. Então, a atriz fez uma expressão de estranheza e soltou uma gargalhada. O vídeo viralizou nas redes sociais.