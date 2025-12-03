Referência feminina no jornalismo esportivo, Mylena Ciribelli abre o jogo: ‘Tentaram me prejudicar’

Atualmente, vive uma fase de equilíbrio pessoal e profissional, marcada por leveza, novos projetos e maior envolvimento com a música. A jornalista afirma reconhecer a importância de manter a harmonia entre carreira e vida pessoal.
Na vida pessoal, ela vive um relacionamento discreto com o jornalista Cosme Rímoli, assumido publicamente em 2025. Eles se conheceram na RecordTV e mantiveram uma amizade por anos antes de iniciar o namoro em 2023.
Além disso, recordou os momentos difíceis da carreira e contou que enfrentou resistência e tentativas de sabotagem, mas transformou cada obstáculo em motivação para crescer.
Mylena diz que jamais permitiu que as dificuldades a paralisassem e acredita que cada desafio fortaleceu sua determinação.
“Nem todo mundo torceu por mim, e algumas pessoas realmente tentaram me prejudicar. Mas cada obstáculo serviu como impulso. Nunca deixei que nada me paralisasse”, declarou.
A jornalista destacou que sua trajetória é marcada por conquistas expressivas, entre elas coberturas históricas, reconhecimento do público e respeito consolidado ao longo das décadas.
Com credibilidade, construiu carreira sólida em emissoras como Rede Manchete, TV Globo e RecordTV. Sua presença no esporte televisivo representou um marco para as mulheres na comunicação esportiva.
Nascida em 6 de novembro de 1967, em Niterói, no Rio de Janeiro, Mylena iniciou a carreira em 1983 como locutora na rádio Fluminense FM, onde permaneceu até 1987.
Em 1985, foi contratada pela Rede Manchete e apresentou o programa “Som Maior” e outros especiais, nos quais entrevistou artistas nacionais e internacionais.
Em 1988, passou a integrar a equipe esportiva da Manchete, atuou em boletins olímpicos, coberturas de Fórmula 1 e apresentou o “Manchete Esportiva”.
Três anos depois, em 1991, ingressou na TV Globo, onde apresentou os programas “Esporte Espetacular” e “Globo Esporte”, além de contribuir com blocos esportivos de telejornais da emissora.
Durante sua trajetória na Globo, cobriu onze edições dos Jogos Olímpicos (nove de verão e duas de inverno) e oito Copas do Mundo.
Em maio de 2009, foi para a RecordTV, onde apresentou o “Esporte Fantástico” e participou de diferentes programas esportivos e jornalísticos até 2023.
Após quatorze anos de contrato, deixou a emissora em dezembro de 2023, durante um processo de reestruturação interna.
Além de sua atuação na televisão e no rádio, Mylena lançou, em 2020, o canal no YouTube “Mylena a Mil”, em que aborda temas pessoais e esportivos.
Uma curiosidade: Mylena costuma afirmar que, se tivesse mais altura, teria seguido carreira no vôlei, pois mede cerca de 1,65 metro.