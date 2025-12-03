Vida noturna de São Paulo é eleita a melhor do mundo

A capital paulista se posicionou como a líder da América Latina, superando outras como Cidade do México (30º), Buenos Aires (39º) e Rio de Janeiro (42º).
Segundo o relatório, a cidade se destaca pela vida noturna e pela alta atividade no Instagram, refletindo sua capacidade de atrair pessoas.
A cena gastronômica, com o retorno do Guia Michelin e a presença de restaurantes renomados como D.O.M., Maní e Evvai também foi considerado um diferencial.
Outros fatores citados foram o mercado de compras de luxo — em lugares como Oscar Freire, shoppings JK Iguatemi e Cidade Jardim — e a revitalização do Distrito Anhembi.
Além disso, o ranking levou em conta a expansão dos setores de tecnologia e fintechs nas regiões da Faria Lima e Berrini, e o título de Cidade Criativa dado pela Unesco na categoria Cinema.
O Rio de Janeiro foi citado em 42º, impulsionado principalmente pela vida noturna e megashows recentes em Copacabana, que injetaram milhões na economia turística.
Também foram mencionados o aprimoramento do acesso aéreo para a Copa do Mundo Feminina de 2027 e os atrativos culturais e naturais, como o Museu do Amanhã e o Parque Nacional da Tijuca.
Ao todo, o ranking analisou 270 cidades com mais de 1 milhão de habitantes ao redor do globo. Dessas, apenas 100 foram consideradas 'potências urbanas'.
Para estabelecer a lista, foram usados dados estatísticos, experiência dos usuários e pesquisas globais sobre moradia, turismo e oportunidades de emprego.
O estudo avaliou 46 métricas, incluindo clima, economia, presença de grandes empresas e dados de plataformas como Google, Instagram e TikTok. Veja quais foram consideradas as 5 melhores cidades do mundo!
5º) Madri, Espanha – A capital espanhola foi citada por seu ambicioso plano de transformação verde e o maior projeto de regeneração urbana da Europa, além de ter uma das maiores frotas de ônibus elétricos do continente.
4º) Tóquio, Japão – A capital japonesa consegue se destacar pela eficiência dos aeroportos, pela força de sua cena cultural e gastronômica e por projetos urbanos inovadores, como o futuro Tokyo Sky Corridor.
3º) Paris, França – Poucas cidades conseguem capturar a atenção global de forma tão abrangente quanto Paris. Entre os destaques da cidade está o processo de reinvenção urbana focado no futuro, como a constante redução da circulação de carros.
2º) Nova York, Estados Unidos – A sempre vibrante Nova York alcançou a 2ª posição neste ano. O relatório destacou a capacidade da metrópole de conseguir manter mundo fascinado por sua essência única.
1º) Londres, Inglaterra – Chamada de “capital das capitais”, Londres manteve sua liderança no ranking pelo impressionante 11º ano consecutivo. A cidade assegurou a liderança em três das 34 subcategorias avaliadas: Prosperidade, Aeroportos e Grandes Empresas.