47 anos de Nelly Furtado: sucessos e pausa na carreira

No Brasil, a editora que representa Nelly Furtado entrou em contato com os responsáveis pela música “Lovezinho”, que viralizou na internet, para negociar direitos autorais devido ao uso da melodia de “Say It Right” sem crédito. Como não houve acordo, a música foi removida das plataformas. A cantora, porém, dançou a coreografia nas suas redes sociais.