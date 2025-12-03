Galeria

Estrada na China em forma de ‘Z’ corta penhasco, tem vista espetacular e aterroriza motoristas

Uma estrada localizada no condado de Wuxi, na China, se tornou um exemplo notável da capacidade da engenharia chinesa.

Por Flipar
Reprodução do Youtube Canal Qingyunji

Chamada de Rodovia Lingpaishi, a estrada foi construída em forma de 'Z' para conectar a isolada Vila Tianping.

Reprodução do Youtube Canal Qingyunji

Além da beleza, o formato da rodovia chama a atenção pela complexidade técnica.

Reprodução do Youtube Canal Qingyunji

Ela percorre 3,7 km em uma encosta extremamente íngreme, totalizando 18 curvas fechadas e trechos à beira de penhascos que chegam a mil metros de altura!

Reprodução do Youtube Canal Qingyunji

O projeto exigiu mais de 6 milhões de yuans, dos quais cerca de 4 milhões foram destinados apenas ao segmento mais perigoso, entre duas formações rochosas que deram nome à via.

Reprodução do Youtube Canal Qingyunji

O traçado em zigue-zague permite vencer o desnível, mas obriga motoristas — mesmo os mais experientes — a terem que realizar manobras precisas.

Reprodução do Youtube Canal Qingyunji

Além das curvas muito apertadas, é necessário enfrentar pistas estreitas e condições adversas como vento, neblina e chuva intensa.

Reprodução do Youtube Canal Qingyunji

Por suas condições extremas, a estrada virou atração para turistas e criadores de conteúdo, que buscam registrar a vista das montanhas e a ousadia do percurso.

Reprodução do Youtube Canal Qingyunji

Vídeos registrados no trecho mostram moradores afirmando que a estrada é considerada uma das mais perigosas da região.

Reprodução do Youtube Canal Qingyunji

Motoristas de veículos grandes como caminhões e ônibus são os que mais têm dificuldade na estrada.

Reproduc?a?o/Youtube

Ao mesmo tempo em que encanta, a Rodovia Lingpaishi evidencia o custo e o desafio de levar infraestrutura a regiões montanhosas.

Reprodução do Youtube Canal Qingyunji

O condado de Wuxi, onde fica a Rodovia Lingpaishi, é conhecido por sua topografia montanhosa extrema e por fazer fronteira com as províncias de Shaanxi e Hubei.

Reproduc?a?o/YouTube

A vasta área do condado é majoritariamente montanhosa, o que historicamente dificultou o acesso e o desenvolvimento.

Reproduc?a?o/YouTube

Wuxi, por sua vez, fica na província de Chongqing, um dos quatro municípios sob administração direta do governo central da China.

Imagem de geographerH por Pixabay

Desses, é o único localizado no interior, no sudoeste do país. Chongqing é também uma das maiores metrópoles do país, com cerca de 31 milhões de habitantes.

-Imagem de Media_Breeze por Pixabay

A área rural de Chongqing é tão extensa que tem o tamanho de países como a Áustria.

Imagem de evera Liang por Pixabay

A cidade é conhecida historicamente por ter sido a capital provisória durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa e hoje serve como um importante centro econômico no rio Yang-tsé.

Imagem de Mathieu Vivier por Pixabay

Além disso, Chongqing é considerada uma das 'cidades quentes' da China, famosa por seu clima e seu prato típico, o hot pot.

Reprodução do Flickr Mick McDonnal

Veja Mais