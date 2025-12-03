Estilo de Vida Astros da Marvel lançam cerveja sem álcool e com café Tom Holland (foto) e Robert Downey Jr. se uniram para lançar uma cerveja sem álcool com infusão de café. A bebida exótica combina sabor encorpado com leveza, voltada para quem busca alternativas saudáveis. O produto gerou curiosidade entre fãs e apreciadores. Por Flipar

Divulgação/BERO