“Gastar tudo antes de morrer”: famosos que ‘deserdaram’ os filhos

Em março, Gaby, que é filha do jornalista Roberto Cabrini, defendeu o direito dos filhos a heranças após uma reportagem sobre celebridades que optaram por não deixar suas fortunas para seus herdeiros.
'Eu sempre falo que os pais têm que usufruir. Ficar deixando tudo para filho tá errado, tem que usar [...] Agora, quando parte e não deixa a herança, ah, não, eu sou contra!', disse ela.
Contudo, no mundo das celebridades, alguns famosos já disseram que não pretendem deixar herança para os filhos. Veja casos!
Ronaldo Fenômeno: De acordo com o filho mais velho do ex-jogador, Ronald, a maior parte do patrimônio do pai será direcionada à Fundação Fenômenos, voltada para ações sociais.
'Meu pai brinca que não vai deixar nada para mim e meus irmãos. Eu acho legal saber que tenho que correr atrás do meu', revelou ele em uma entrevista.
Gretchen: Em entrevista ao programa 'Foi Mau', Gretchen disse que não vai deixar nada para os filhos.
'Sou de gastar e não guardo nada. Sempre falo para meus filhos: trabalhem, porque eu vou gastar tudo antes de morrer', afirmou a Rainha do Rebolado.
Jeff Goldblum: O ator, conhecido por papéis em 'Wicked' (2024) e 'Jurassic Park' (1993), revelou seus planos pouco convencionais para sua fortuna de R$ 203 milhões.
Durante participação no podcast 'Table for Two', Goldblum foi categórico: seus dois filhos terão que buscar seu próprio sustento na vida adulta.
Jackie Chan: O astro do cinema e das artes marciais disse que pretende doar sua fortuna em vez de deixá-la como herança para seus filhos.
'Se meu filho for capaz, ele pode ganhar o próprio dinheiro. Caso contrário, estarei desperdiçando o meu', comentou Chan, que é pai de Jaycee Chan e Etta Ng Chok Lam.
Mark Zuckerberg: Assim como outros bilionários, o fundador do Facebook (agora Meta) decidiu destinar a maior parte de seu dinheiro para causas sociais.
Quando sua primeira filha nasceu em 2015, Zuckerberg já havia anunciado que doaria 99% de suas ações da empresa - que hoje valem bilhões - para 'melhorar o mundo'.
Bill Gates: O cocriador da Microsoft decidiu deixar apenas 1% de sua fortuna de R$ 614 bilhões para seus três filhos. O resto do dinheiro vai para sua fundação de caridade.
Ele explicou: 'É um desserviço para as crianças receberem somas gigantescas de dinheiro. Isso distorce o caminho delas'.
Elton John: O ícone britânico da música afirmou que seus dois filhos terão estabilidade financeira, mas não viverão com luxo excessivo.
Em entrevista ao jornal Mirror, ele disse que os filhos Zachary e Elijah 'precisam sair e ganhar o próprio dinheiro'.
Mick Jagger: O vocalista dos Rolling Stones revelou ao The Wall Street Journal que planeja destinar grande parte de seu patrimônio para instituições de caridade.
Estima-se que Jagger possua uma fortuna de aproximadamente 500 milhões de dólares (cerca de R$ 2,7 bilhões).
Daniel Craig: Conhecido por dar vida ao icônico James Bond, o ator britânico já expressou forte repúdio ao conceito de herança, definindo-a como 'detestável'.
Com uma fortuna estimada em R$ 811 milhões, Craig revelou planos de doar seu patrimônio. 'Não quero deixar uma grande quantidade de dinheiro para a próxima geração', afirmou o astro, que é pai de dois filhos.