Cidade mais antiga dos Estados Unidos fica fora do território americano

De acordo com o ranking, a cidade ocupa a quarta colocação e tem como destaque suas atrações culturais e a qualidade dos serviços de saúde.
Buenos Aires, capital da Argentina, aparece na liderança, seguida por outras duas capitais sul-americanas: Montevidéu, no Uruguai, e Santiago, no Chile.
A cidade brasileira mais bem posicionada no ranking é o Rio de Janeiro, na sétima colocação, uma acima de São Paulo.
Porto Rico é um território não incorporado aos Estados Unidos desde 1898, com o status de Estado Livre Associado, possuindo uma Constituição própria e governo local, mas seus poderes são limitados.
Os pouco mais de 3,2 milhões de habitantes de Porto Rico têm passaporte americano, podem transitar livremente entre a ilha e o país, mas não têm direito a voto na eleição presidencial dos Estados Unidos. O território possui bandeira própria e com ela compete nos Jogos Olímpicos, por exemplo.
A capital San Juan é considerada a cidade mais antiga dos Estados Unidos. Fundada em 1521, não compõe o estado Americano, mas ainda assim é parte de seu território.
Porto Rico foi colônia da Espanha por quatro séculos. Como consequência da Guerra Hispano-Americana, o território acabou cedido aos Estados Unidos. Assim, espanhol e inglês são as línguas oficiais da ilha.
Vários artistas conhecidos nasceram na ilha de Porto Rico. É o caso, por exemplo, do premiado ator Benício del Toro.
Benício del Toro foi premiado com o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 2001 por “Traffic”, filme de Steven Soderbergh.
Antes de del Toro, outro ator de origem porto-riquenha, José Ferrer, ganhou o Oscar. Em 1960, ele foi premiado por seu trabalho em “Cyrano de Bergerac', de Michael Gordon.
A atriz Rita Moreno, nascida em Himacao, na costa leste de Porto Rico, foi a primeira natural da ilha a conquistar a estatueta. Em 1962, ela foi premiada na categoria Melhor Atriz Coadjuvante por seu papel no clássico “West Wide Story” (“Amor, Sublime Amor”).
Um dos mais badalados atores de Hollywood na atualidade, Joaquim Phoenix nasceu na capital porto-riquenha San Juan.
Vencedor do Oscar de Melhor Ator de 2020 por “Coringa”, Phoenix voltou a encarnar o vilão em “Coringa 2”, de 2024, estrelado também por Lady Gaga.
San Juan é também a cidade natal de Raúl Juliá (“O Beijo da Mulher Aranha” e “A Família Adams”), ator morto em 1994, aos 54 anos, em decorrência de complicações de um derrame.
O ator Luis Guzmán, que tem trabalhos de destaque em filmes de diretores como Steven Soderbergh e Paul Thomas Anderson, é outro astro natural de Porto Rico.
Nos últimos anos, Guzmán atuou em séries famosas. Uma delas é “Narcos” (2015), que tem o brasileiro Wagner Moura no papel do narcotraficante colombiano Pablo Escobar.
Outra personalidade nascida na ilha é Rick Martín. Astro pop da música latino-americana, ele ficou famoso como vocalista da banda Menudo, nos anos 80. Todos os integrantes do grupo eram de origem porto-riquenha.