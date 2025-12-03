Cidade mais baixa e mais antiga do mundo, Jericó resiste há 11 mil anos

Outro achado notável é a Torre de Jericó, uma estrutura circular de pedra com mais de 8 metros de altura e uma escada interna. Datada do mesmo período da muralha, ela teria servido como ponto de observação, defesa ou até mesmo como construção ritual. A precisão arquitetônica e a complexidade de sua execução surpreendem os estudiosos, pois evidenciam um estágio de desenvolvimento muito à frente de outras comunidades contemporâneas.