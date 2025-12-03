Mulher garante ser tataraneta da Rainha Vitória e quer reconhecimento da Monarquia

Angela Webb-Milinkovich, de 47 anos, afirma ser tataraneta da Rainha Vitória e de seu suposto amante, John Brown, um criado escocês.
A tese Ã© baseada em pesquisas da historiadora Fern Riddell, que sugere que a bisavÃ³ de Angela, Mary Ann, seria filha do casal.
Segundo ela, há indícios de que Vitória teria enviado a criança à Nova Zelândia para evitar escândalos, e depois ajudado a família a retornar à Escócia, oferecendo abrigo em Balmoral.
Agora, a assistente social, moradora de Minnesota, nos Estados Unidos, busca reconhecimento histórico da família real britânica sobre esse possível 'traço sanguíneo real'.
Segundo Angela, ela deseja apenas o reconhecimento histórico da ligação e não benefícios financeiros.
“Meu principal objetivo é que a história seja reconhecida. Quero que o relacionamento deles seja reconhecido e que a família real pare de dizer que isso não aconteceu', disse ela.
A família dela possui relíquias que teriam pertencido à rainha e a Brown, incluindo um broche e até uma mecha de cabelo.
Angela tem a intenção de fazer um teste de DNA, apesar de achar que a comprovação é difícil devido às quatro gerações de distância.
Em seu livro, Fern Riddell conta que havia cartas em que VitÃ³ria chamava Brown de 'meu amado' e atÃ© relatos de que ela pediu para ser enterrada com fios de cabelo do ex-amante.
Todos esses indícios, segundo a autora, teria sido destruído a mando do filho mais velho da rainha, Eduardo VII.
“Escândalos geram perguntas. Gostaria que admitissem que não foi certo encobrir e destruir provas do relacionamento que eles compartilhavam', declarou Angela.
A Rainha Vitória foi uma das monarcas mais importantes da história do Reino Unido.
Ela nasceu em 24 de maio de 1819 e reinou por impressionantes 63 anos, de 1837 até sua morte, em 1901.
Seu longo reinado ficou conhecido como Era Vitoriana, um período marcado pela Revolução Industrial, expansão do Império Britânico e mudanças profundas nos costumes e na cultura britânica.
Vitória casou-se em 1840 com seu primo, o príncipe Albert de Saxe-Coburgo-Gota, com quem teve nove filhos.
Muitos desses filhos casaram-se com membros de outras famílias reais europeias, rendendo a Vitória o apelido de 'Avó da Europa'.
Após a morte de Vitória, em 22 de janeiro de 1901, seu filho Eduardo VII assumiu o trono britânico.