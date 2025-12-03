Galeria Surfista encontra prancha que ficou no mar por 18 meses e devolve ao dono O surfista francês Albarito Bueno, que vive na Austrália, encontrou uma prancha perdida na costa da Tasmânia, há cerca de 18 meses. O objeto esportivo estava a 2.400 km de distância do seu local de origem, em Raglan, uma das praias mais conhecidas da Nova Zelândia. Por Flipar

Facebook Albarito Bueno