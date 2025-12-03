Cidade sueca de Malmö se destaca pelo urbanismo sustentável e diversidade cultural

A cidade portuária fica no sul da Suécia, na margem do canal de Öresund, no Mar Báltico, que separa o país da vizinha Dinamarca. A Ponte de Öresund, que liga a capital dinamarquesa Copenhague a Malmö. Com 7.845 metros de comprimento, é a maior ponte rodoferroviária da Europa em relação à altura do vão acima do nível da água.