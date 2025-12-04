Morto em 2022, assassino de Daniella Perez voltará a aparecer na TV

A notícia gera expectativa de qual será a reação do público e dos artistas com a exibição de Guilherme de Pádua novamente. Por motivos óbvios, ele atraiu a aversão de todos.
Em julho de 2025, o ator Raul Gazolla desabafou durante entrevista à revista Veja e disse que celebrou quando soube da morte de Guilherme de Pádua.
'Eu agradeci ao universo e disse: ‘Poxa, o mundo respira melhor hoje. Partiu alguém que nem deveria ter nascido’”, declarou.
Raul Gazolla e Daniella Perez se casaram em 1990, após se conhecerem nos bastidores da televisão. Viveram juntos até o trágico assassinato dela. Gazolla defende mudanças na lei brasileira para casos de homicídios com alto grau de crueldade.
No dia 6 de novembro de 2025, quando a morte dele completou 3 anos, a viúva Juliana Lacerda usou as redes sociais para fazer uma homenagem para o ex-ator, dizendo que ele tinha se arrependido do crime.
Pouco antes de morrer, em 6/11/2022, ele gravou um vídeo que revoltou os artistas com declarações de culpa e pedido de desculpas pela internet, 30 anos após o assassinato da atriz.
Na ocasião a HBO Max lançou o documentário 'Pacto Brutal', sobre o assassinato de Daniella Perez. Guilherme de Pádua já estava solto e tinha voltado a lidar com muitas críticas, cancelamentos e ameaças.
Pádua prometeu que nunca mais falaria do assunto. Mas mudou de ideia. Em 2/8/2022, no Youtube, ele fez um extenso pedido de desculpas. Alegou ter problemas psicológicos.
'Sei que esse pedido de perdão talvez não vá significar nada (...) Perdão é dom de Deus, tem mais a ver com quem perdoa do que com quem é perdoado. Se estivesse no lugar de vocês, provavelmente não perdoaria'.
'Muitas pessoas, inclusive cristãs, têm me julgado e declarado que não acreditam na minha conversão (...) Não tiro a razão até porque eu mesmo duvido muitas vezes da minha conversão. Não sou uma pessoa normal. Alguém que cometeu crime tem mil pensamentos que não são comuns', disse.
O vídeo de Pádua revoltou famosos. O ator Marcelo Serrado, por exemplo, comentou com emojis de vômito.
Já a apresentadora e atriz Adriane Galisteu resumiu: 'Não consigo nem olhar para a cara dele.'
Já a atriz Giovanna Antonelli pediu pena de morte para Guilherme de Pádua: 'Tinha que estar na cadeira elétrica', disparou a artista.
Na época do assassinato, Guilherme de Pádua assediava Daniella para convencer a mãe dela, a autora Glória Perez, a aumentar o seu papel na novela. Dias antes do assassinato, ele soube que seu papel seria reduzido.
Ele e a esposa Paula Thomaz fecharam Daniella na saída de um posto de gasolina, a obrigaram a entrar num carro e a levaram para um matagal.
Os laudos apontam que Daniella recebeu 18 golpes. Na época, muito se falou em tesoura, mas a arma foi um punhal.
Antes do assassinato, Pádua tinha feitos pápeis pequenos no cinema e na televisão. Ele fazia par romântico com Daniella na novela.
Daniella Perez tinha 22 anos. Guilherme foi condenado a 19 anos de cadeia, mas só cumpriu um terço da pena e ganhou liberdade.
Daniella já tinha outros trabalhos na TV antes de ser assassinada. Ela também era bailarina e filha de Glória Perez com Luiz Carlos Saupiquet Perez. Depois da morte de Daniella, o casal teve mais dois filhos.
Glória Perez nasceu em 25/9/1948 em Rio Branco (AC) e tem histórico de escrever novelas com núcleos em dois estados do Brasil ou dois países.
Foi assim em 'O Clone' (Brasil e Marrocos), 'Caminho das Índias' (Brasil e Índia), 'América' (Brasil e México/EUA'), 'Salve Jorge' (Brasil e Turquia) e 'A Força do Querer' (Rio e Pará).
A novela mais recente dela na Globo foi 'Travessia', que ficou no ar de outubro de 1922 até 5 de maio de 2023.