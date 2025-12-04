Cantora Rosalía promove ‘Lux’ no Cristo Redentor e compra disco de Elis Regina

Após conduzir uma sessão exclusiva de audição do disco, em 30 de novembro, a catalã dedicou os dias seguintes a conhecer melhor a capital fluminense. Entre passeios e encontros com fãs, ela demonstrou curiosidade pela música e pelas tradições brasileiras.
No dia seguinte, Rosalía circulou pelo Centro da cidade com um vinil de “Em Pleno Verão” (1970), de Elis Regina, álbum em que a cantora brasileira interpreta composições de grandes nomes da MPB, como Roberto Carlos, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Tom Jobim e Vinícius de Moraes. O fato teve grande repercussão nas redes sociais.
A artista também foi vista trajando uma camisa do Brasil, provando pipoca de rua e experimentando uma churrascaria no Flamengo, onde brindou com a tradicional caipirinha carioca.
A apresentação de “Lux” a um pequeno grupo de convidados ocorreu em um dos cenários mais emblemáticos do Rio: aos pés do Cristo Redentor. A ação reuniu cerca de 30 fãs selecionados pela gravadora, além de artistas brasileiros que prestigiaram a ocasião.
“Lux” é o quarto álbum de estúdio de Rosalía. Ele conta com gravações realizadas ao lado da Orquestra Sinfônica de Londres.
Nascida em 25 de setembro de 1992, em Sant Cugat del Vallès, na Catalunha, a espanhola Rosalía Vila Tobella tem conquistado cada vez mais espaço na música global.
Na juventude, a fim de aperfeiçoar sua técnica vocal e ampliar seu repertório, Rosalía ingressou na Escola Superior de Música da Catalunha, onde mergulhou no estudo do flamenco tradicional.
Seu primeiro álbum, “Los Ángeles” (2017), foi o cartão de visitas de uma artista que buscava conciliar tradição e contemporaneidade. Com releituras e interpretações de temas tradicionais do flamenco em arranjos minimalistas, o disco recebeu aclamação da crítica, colocando Rosalía no radar internacional
A consagração definitiva viria em 2018, com o lançamento de “El Mal Querer”, álbum-conceito inspirado em um romance anônimo do século 13. A obra unia palmas flamencas e harmonias tradicionais a elementos do pop contemporâneo e da música eletrônica.
O disco rendeu diversos prêmios e alçou Rosalía ao patamar de artista global, abrindo portas para apresentações em festivais internacionais, parcerias com grandes nomes da música e presença constante em listas de melhores do ano.
Em 2019, Rosalía fez uma participação especial como atriz no filme “Dor e Glória”, do consagrado diretor espanhol Pedro Almodóvar. Embora breve, sua aparição ganhou destaque por reforçar a conexão da artista com o cinema de seu país.
Nos anos seguintes, a artista espanhola se consolidou como um dos rostos mais inovadores da música pop, lançando singles que se tornaram fenômenos, como “Con Altura”, “Yo x Ti, Tu x Mi” e “Aute Cuture”.
A capacidade de transitar entre gêneros - do urbano ao experimental, do flamenco à música eletrônica – fez dela uma figura singular, admirada por críticos, músicos e um público global diversificado.
Em 2022, Rosalía lançou “Motomami”, seu álbum mais ousado e experimental até então. O disco recebeu ampla aclamação crítica e rendeu a ela o Grammy Latino de Álbum do Ano em 2022, além do Grammy Awards de 2023 na categoria de Melhor Álbum de Rock Latino ou Alternativo.
Atualmente, com o álbum 'Lux', Rosalía segue explorando novos formatos sonoros e reforçando sua reputação como uma artista que nunca se repete.
Dessa forma, a catalã se firma como uma das vozes mais originais da música do século 21, mantendo-se fiel a uma visão artística que combina experimentação, emoção e um intenso compromisso com a reinvenção.