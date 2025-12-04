Entretenimento A força de Scarlett Johansson: a atriz mais rentável da história do cinema Scarlett Johansson se tornou a atriz mais rentável da história de Hollywood após o sucesso de Jurassic World: Recomeço. O filme arrecadou mais de 318 milhões de dólares na estreia global, consolidando seu domínio nas bilheteiras. Por Flipar

Divulgação