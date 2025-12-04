Galeria

Tubarão-branco mata surfista e choca testemunha: ‘Enorme’

Um ataque de tubarão considerado um dos mais violentos já registrados na Austrália chocou banhistas na praia de Dee Why, em Sydney. Foi no dia 6 de setembro.

A cena foi presenciada por Mark Morgenthal, que relatou ter visto um enorme tubarão-branco atacar um surfista.

Segundo ele, havia um homem gritando: 'Não quero ser mordido! Não quero ser mordido! Não me morda!'.

'A distância entre a barbatana dorsal e a barbatana caudal parecia ser de cerca de quatro metros, então parecia um tubarão de seis metros', contou Mark à Sky News Austrália.

A vítima foi identificada como Mercury Psillakis, um surfista experiente de 57 anos. Ele havia entrado no mar cerca de meia hora antes do ataque, em uma rotina que repetia há anos sem maiores problemas.

O corpo de Mercury foi encontrado em condições aterrorizantes: sem as duas pernas e sem um dos braços.

Imagens chocantes de seu tronco boiando circularam pelas redes sociais, causando horror mesmo entre os moradores locais, já habituados a incidentes com tubarões.

O surfista desapareceu de vista quando estava a cerca de 100 metros da praia, junto de sua prancha.

Fragmentos do equipamento de Mercury foram posteriormente recolhidos e encaminhados à polícia.

Mercury deixa uma esposa e uma filha. A tragédia foi ainda mais dolorosa por ter acontecido na véspera do Dia dos Pais na Austrália, comemorado no dia 7 de setembro.

A praia de Dee Why é uma das mais conhecidas da região das Northern Beaches de Sydney, na Austrália.

Localizada a cerca de 20 km ao norte do centro da cidade, pertence ao município de Northern Beaches Council e é bastante frequentada por moradores e turistas.

É uma ampla faixa de areia com aproximadamente 1,2 km de extensão. É conhecida por suas ondas fortes e constantes, o que a torna um ponto extremamente popular para o surfe.

Na extremidade sul, há uma piscina natural de água salgada, bastante usada por famílias e banhistas que preferem um ambiente mais seguro.

O ataque fatal, embora horrível e amplamente noticiado, é um evento extremamente raro.

Os tubarões-brancos são reconhecidos por sua impressionante força, tamanho — podendo atingir mais de 6 metros — e pela eficiência como caçadores.

Eles possuem um corpo adaptado para a velocidade e sentidos apurados para detectar presas a grandes distâncias.

Frequentemente mal compreendidos, os tubarões-brancos são cruciais para o equilíbrio dos ecossistemas marinhos, pois ajudam a regular as populações de outras espécies.

Apesar da fama de “assassino”, ataques a humanos são raros e, na maioria das vezes, por engano.

