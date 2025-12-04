Testes revelam tática apurada de flamingos para capturar presas

Os flamingos procuram animais que se movem na água para se alimentar, mas a dificuldade é reunir uma boa quantidade deles num só lugar. Um teste que usou um recipiente transparente revelou que essas aves fazem um redemoinho para concentrar as presas numa área pequena.
Os pesquisadores descobriram que os flamingos usam os pés para levantar o sedimento do fundo e impulsioná-lo para a frente em espirais que parecem até 'minitornados'.
Com a cabeça dentro da água, usam seus bicos angulados para criar vórtices menores, que direcionam o alimento para a boca. Ali, eles são filtrados, e somente o material comestível é engolido.
O flamingo é um dos animais mais belos da Natureza. Em julho de 2024, a foto de um flamingo aparentemente sem cabeça foi pivô de uma discussão. É que a foto ganhou um concurso de inteligência artificial, como se o autor tivesse recorrido à tecnologia para produzi-la. Mas era verdadeira.
Miles Astray, fotógrafo que fez esse registro em Aruba, usou a imagem numa categoria de IA no Concurso de Fotografia Colorida do 1839 Awards. Mas depois revelou que a foto nao havia sido criada com I.A. A posição do flamingo deu aparência de estar sem cabeça.
O fotógrafo foi então desclassificado. Ele disse que o objetivo era mostrar o quanto os homens, com sua criatividade, podem produzir de beleza e encanto sem necessidade do artificialismo.
Discussão à parte, os flamingos são aves que causam curiosidade nas pessoas. A postura, os movimentos e o comportamento intrigam, mas também fascinam quem vê. Veja fatos pitorescos sobre eles.
Os flamingos dormem em pé. Isso acontece por causa das longas pernas. E eles costumam adormecer sobre apenas uma perna só, já que o gasto de energia é muito menor nesta posição.
Eles dançam para se acasalar. Antes da reprodução, se unem em grupos menores e fazem um ritual para impressionar uma possível parceira. A fêmea por sua vez, tende a escolher o macho com os movimentos mais complexos.
Apesar de chamarem atenção pela cor rosa, os flamingos nascem em tons de cinza ou branco, assumindo uma tonalidade mais quente apenas nos primeiros anos de vida.
Tanto os machos quanto as fêmeas produzem uma espécie de “leite” em seus tratos digestivos superiores - eles não possuem glândulas mamárias.
Os flamingos vivem em zonas úmidas, com lama, e águas pouco profundas, em barragens, açudes, lagoas, ou zonas de arrozal na América do Sul, na África, na Ásia e na Europa.
Atualmente, existem seis espécies de flamingos: flamingo-americano, flamingo-chileno, flamingo-da-puna, flamingo-grande-dos-andes, flamingo-vermelho e flamingo-menor.
O flamingo nasce com o bico pequeno e reto, mas depois de alguns meses, desenvolve a curvatura, já que se alimentam de cabeça para baixo - buscam alimentos na lama e na água.
Outra curiosidade é que essas aves são fiéis aos seus parceiros. Elas ficam com o mesmo par por toda a vida, ou seja, são monogâmicas.
O ninho de um flamingo parece um minivulcão de lama, com espaço para um grande ovo. E na criação dos filhotes, tanto a fêmea quanto o macho ajudam a encubar os ovos e alimentar os bebês.
Assim como as demais aves, os flamingos não possuem dentes, mas seus bicos e línguas são revestidos com lamelas, uma estrutura semelhante a um pelo, que filtra a lama e o lodo de sua comida.
Os ovos de flamingo em grande maioria são brancos por fora e amarelados por dentro. No entanto, em alguns casos, as gemas podem ter uma tonalidade rosa.
Os flamingos andam em grupo. Geralmente são compostos por algumas dezenas de aves, mas já foram registrados bandos de até 1 milhão. Dessa forma, se protegem contra predadores.
Sua expectativa de vida é de 20 a 30 anos na natureza. No entanto, em cativeiro, com cuidados veterinários, uma dieta regular e menos ameaças predatórias, eles costumam viver até 50 anos.
No entanto, o recorde de flamingo mais velho do mundo é de 83 anos, de um animal que morreu em 2014 em um zoológico da Austrália.
Os flamingos também voam. Eles viajam para se reproduzir, ou se mudar, mas, para se deslocar por longas distâncias, eles costumam voar à noite, por isso quase não são vistos no ar.