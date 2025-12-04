Sthefany Brito: da infância na TV à comemoração do papel mais importante da vida

O 1º de novembro foi marcado por reflexões sobre maternidade: 'O primeiro amor da minha vida fez 5 anos!!! 5 anos me ensinando diariamente o amor mais incondicional que existe!!! Meu grude, minha sombra que diz que vai casar comigo!!! Como eu te amo, meu amor!!! Como é desafiante e difícil educar um serzinho que já se acha grande e é tão bebê de mamãe ainda', enfatizou a atriz.