Cupins infestam edifício e construtora é condenada a indenizar moradores

Uma construtora de Santos, no litoral paulista, foi condenada pela Justiça a pagar R$ 10 mil a cada uma das 15 famílias de um condomínio no bairro Campo Grande que foi infestado por cupins.

Divulgação moradores

A decisão, passível de recurso, foi proferida pela 8ª Vara Cível de Santos e reconheceu vício construtivo e negligência da empresa após uma infestação de cupins atingir o edifício.

Freepik

De acordo com os moradores, o problema se estendeu por aproximadamente três anos, atingindo espaços coletivos como a piscina, o salão de festas e a academia.

Divulgação moradores

Segundo a ação, a construtora teria deixado madeiras utilizadas na obra sobre a laje do prédio, fato que só foi descoberto após a entrega do imóvel.

Divulgação moradores

O empreendimento foi concluído em 2019, mas os primeiros focos de cupins começaram a aparecer dois anos depois. Conforme a defesa dos moradores, o condomínio notificou diversas vezes a construtora para que retirasse o material abandonado, mas não obteve resposta.

Divulgação moradores

A remoção das madeiras só foi realizada depois do início da ação judicial, embasada em um laudo pericial que comprovou a relação direta entre os resíduos da obra e a infestação.

Divulgação moradores

Em fevereiro de 2024, a Justiça determinou que a construtora retirasse o material. Na decisão, o juiz Bruno Nascimento Troccoli destacou que a responsabilidade da empresa é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, o que dispensa a necessidade de comprovar culpa.

Divulgação/Amazon Brasil

As famílias haviam solicitado indenização de R$ 15 mil cada, mas o juiz reduziu o valor para R$ 10 mil por considerá-lo proporcional e razoável.

Daniel Dan/Unsplash

Durante o processo, a construtora reconheceu a ocorrência da infestação, mas sustentou que os transtornos não se prolongaram por três anos consecutivos. A empresa também argumentou que o condomínio contratou dedetizadoras ineficientes e que só tomou ciência da gravidade do caso em momento posterior.

Divulgação moradores

Encontrar cupins em casa costuma causar preocupação imediata. Pequenos e discretos, esses insetos podem comprometer móveis, estruturas de madeira e até a estabilidade de imóveis quando não tratados a tempo.

Flickr Romilson Lopes

As infestações costumam ocorrer em locais úmidos, escuros e pouco ventilados, ambientes ideais para a reprodução e alimentação das colônias.

Diogo Luiz/Wikimedia Commons

Casas antigas, construções com infiltrações e locais onde há madeira sem tratamento são os mais suscetíveis. Em condomínios ou edifícios, o problema pode se espalhar com rapidez, já que os insetos costumam formar ninhos escondidos em forros, paredes e estruturas internas.

Imagem de Steffen L. por Pixabay

O primeiro passo ao identificar sinais de infestação - como a presença de pequenas asas no chão, ruídos dentro da madeira ou o aparecimento de um pó fino semelhante a serragem - é não tentar resolver o problema de forma isolada.

Diogo Luiz/Wikimedia Commons

Produtos domésticos e inseticidas comuns apenas afastam momentaneamente os cupins, mas não eliminam a colônia.

Reprodução

O mais indicado é acionar uma empresa especializada em controle de pragas, capaz de localizar o foco, aplicar o tratamento adequado e, se necessário, fazer barreiras químicas para evitar novas ocorrências.

- Flickr Mourier Nayer

Também é importante investigar a origem da infestação, especialmente em prédios novos ou reformados. Materiais de madeira deixados após obras, móveis antigos trazidos de outros locais e até o solo úmido sob a construção podem abrigar colônias.

Flickr Sheila in Moon

A manutenção preventiva, com inspeções periódicas e aplicação de produtos antitérmitas, é a forma mais eficaz de evitar prejuízos.

Imagem de Ernesto Eslava por Pixabay

Apesar da fama negativa, os cupins desempenham funções ecológicas relevantes. No ambiente natural, atuam como grandes recicladores de matéria orgânica, alimentando-se de madeira morta e folhas secas.

Divulgação

Esse processo acelera a decomposição e devolve nutrientes ao solo, contribuindo para a fertilidade e o crescimento de novas plantas. Além disso, suas galerias subterrâneas aeram o solo, melhorando a infiltração da água e favorecendo o desenvolvimento da vegetação.

Parteiro/Wikimedia Commons

Em florestas tropicais e savanas, há espécies que constroem complexas estruturas subterrâneas e túneis, fundamentais para a circulação de ar e a regulação da umidade do terreno. Ecologistas costumam compará-los a “engenheiros do ecossistema”, já que seu trabalho beneficia inúmeras outras espécies.

Imagem de Artur Pawlak por Pixabay

Em áreas urbanas, no entanto, a proximidade com construções humanas transforma essa atividade natural em um problema. O desafio está em conciliar o controle quando há infestação com o reconhecimento da importância biológica desses insetos.

Flickr Bill Laine

Eliminar o foco doméstico é essencial para proteger o patrimônio, mas preservar as populações que vivem em ambientes naturais continua sendo uma forma de manter o equilíbrio ambiental.

Reprodução de Facebook INQUIRER.net

