Esse túnel rodoviário será o mais longo e profundo do mundo

Está em construção na Noruega o túnel rodoviário mais longo e profundo do mundo, uma obra monumental que promete transformar radicalmente a mobilidade na costa oeste do país.

Batizado de Rogfast (abreviação de Rogaland fastforbindelse), o túnel terá cerca de 27 km de extensão e será escavado a quase 400 metros abaixo do nível do mar.

O túnel ligará os municípios de Randaberg e Bokn, no condado de Rogaland.

Essa conexão substituirá as atuais travessias por balsa, que hoje são lentas, dependem das condições climáticas e causam atrasos frequentes, especialmente no inverno.

Atualmente, viajar de norte a sul pela Noruega leva cerca de 21 horas.

Com o Rogfast, o tempo de viagem será reduzido para aproximadamente 10 horas, encurtando a distância em até 50 km.

A obra, prevista para ser inaugurada em 2033, integra o plano de modernização da rodovia E39.

Essa rodovia percorre mais de mil quilômetros entre as cidades de Kristiansand e Trondheim, cruzando uma região repleta de fiordes e paisagens naturais exuberantes.

O túnel também incluirá rotatórias subterrâneas a 260 metros de profundidade, uma inovação rara em projetos desse tipo.

Além disso, contará com sistemas de iluminação inteligente e ventilação adaptativa para maior segurança.

O custo estimado do projeto gira em torno de £ 36 bilhões (cerca de R$ 273,5 bilhões), com aproximadamente 40% financiados pelo governo norueguês.

O restante será coberto por pedágios — estimados em £ 30 (aproximadamente R$ 228) por veículo.

A expectativa é que 6 mil a 13 mil veículos utilizem o túnel diariamente nas próximas décadas.

O investimento é considerado mais econômico do que a construção de pontes e trará ganhos significativos para a economia local, especialmente no transporte de mercadorias, turismo e acesso a regiões remotas.

Além de seu tamanho recorde, o Rogfast é uma proeza de engenharia: passará por áreas geológicas complexas, com 73 tipos diferentes de rochas e risco de movimentações sísmicas, exigindo soluções técnicas de ponta.

A substituição das balsas contribuirá para reduzir as emissões de CO?, o consumo de diesel e irá promover a integração com modais mais limpos, como veículos elétricos e ônibus intermunicipais de emissão zero.

Quando concluído, o Rogfast irá superar o atual recorde do túnel de Lærdal, que também fica na Noruega e chega a 24,5 km de extensão — 2,5 a menos do que o Rogfast.

Ao contrário do Rogfast, que é um túnel rodoviário, o Gotthard Base Tunnel, na Suíça, detém o recorde mundial quando se consideram túneis ferroviários.

