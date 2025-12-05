Desenho animado

Wolverine, 51 anos: personagem dos quadrinhos ganhou o cinema e uma legião de fãs

Um dos personagens mais icônicos e populares da história da Marvel, Wolverine completou 51 anos de existência em outubro de ? 2025. Relembre sua história.

Por Flipar
Reprodução

O personagem estreou na revista Incrível Hulk #181, em 1974, e ganhou destaque na segunda fase dos X-Men, em 1975.

reprodução Marvel Comics

Wolverine foi uma criação de Len Wein, John Romita, Roy Thomas e Herb Trimpe.

reprodução Marvel Comics

Nascido no final do século XIX no Canadá, Logan - que será Wolverine - tem sua história marcada por tragédias pessoais, memórias perdidas e constantes lutas internas para controlar sua natureza selvagem.

reprodução Marvel Comics

Originalmente, o personagem foi inspirado no carcaju (também chamado de wolverine, glutão ou urso-gambá), um animal encontrado em regiões frias da América do Norte e da Eurásia.

Manfred Antranias Zimmer por Pixabay

Embora fisicamente diferente do personagem, o carcaju compartilha traços como força, agressividade e a habilidade de enfrentar adversários maiores da natureza.

Manfred Werner/Wikimédia Commons

Já o personagem possui poderes mutantes que incluem um fator de cura regenerativo, sentidos aguçados e garras retráteis feitas de osso.

reprodução Marvel Comics

Posteriormente, Wolverine foi submetido a experimentos científicos extremos, que culminaram na cobertura de seu esqueleto com adamantium, um metal quase indestrutível.

reprodução Marvel Comics

Wolverine integrou diversas equipes ao longo de sua trajetória, sendo mais conhecido como membro dos X-Men, onde desempenhou papéis de liderança e mentor para jovens mutantes.

Divulgação

Em outros momentos, ele também fez parte de outras equipes como os Vingadores e X-Force.

reprodução Marvel Comics

Algumas das histórias mais marcantes do personagem nos quadrinhos incluem 'Arma X', que detalha como ele foi submetido a experimentos que implantaram o adamantium em seu corpo.

reprodução Marvel Collection

E 'Velho Logan', que apresenta uma versão envelhecida do herói em um futuro distópico.

reprodução Marvel Collection

A popularidade de Wolverine o levou a aparecer em diversas adaptações para outros meios, como filmes, séries de animação e videogames.

Reprodução

Nos cinemas, Wolverine ganhou ainda mais popularidade com a interpretação de Hugh Jackman, que deu vida ao personagem em vários filmes da franquia X-Men, começando em 'X-Men: O Filme' (2000).

Divulgação

Depois do sucesso imediato, o ator interpretou o personagem em 'X-Men 2' (2003), 'X-Men: O Confronto Final' (2006), 'X-Men Origens: Wolverine' (2009 - foto) e 'Wolverine: Imortal' (2013).

- Divulgação

Em 2017, o ator voltou para se despedir do herói em 'Logan', que explorou uma versão mais velha e cansada do personagem.

Divulgação

No entanto, sete anos depois, Jackman acabou voltando a interpretar Wolverine em 'Deadpool e Wolverine' (2024) de forma triunfal, vestindo seu clássico uniforme amarelo.

divulgação / marvel studios

No Brasil, a voz mais marcante do Wolverine é a do dublador Isaac Bardavid, que interpretou o personagem por mais de duas décadas em filmes, séries e animações. Reconhecido pelo timbre grave e intenso, ele faleceu em 2022, deixando um legado admirado pelos fãs da Marvel.

Instagram @isaacbardavidoficial

