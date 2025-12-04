Entretenimento

Atores ‘cinquentões’ unem talento com longevidade em Hollywood

Os atores cinquentões representam uma geração de muito destaque nos telões ao longo das últimas décadas. Com bagagem acumulada em papéis marcantes, eles trazem uma combinação de experiência, versatilidade e profundidade em suas atuações. Abaixo, você verá vários nomes para lá de conhecidos e talentosos! Fique, então, com o Flipar!

Divulgação

Paul Rudd (06/04/1969) ganhou destaque por seu carisma e talento para comédia, estrelando 'O Âncora' (2004), 'Eu Te Amo, Cara' (2009) e 'Homem-Formiga' (2015), consolidando-se no Universo Cinematográfico da Marvel. Venceu o Critics' Choice Television Award pela série 'Cara x Cara' (2019).

Reprodução Instagram

Jack Black (28/08/1969) é um dos melhores comediantes da geração, sendo também um músico. É muito conhecido por seus papéis em filmes como 'Escola de Rock' (2003) e 'Jumanji: Bem-vindo à Selva' (2017). Seu estilo irreverente e energético conquistou o público, e ele também é vocalista da banda Tenacious D.

Wikimedia Commons Renan Katayama

Christian Bale (30/01/1974) venceu o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por 'O Vencedor' (2010). Ficou mundialmente famoso como Batman na trilogia 'O Cavaleiro das Trevas' (2005-2012) e recebeu indicações ao Oscar por 'A Grande Aposta' (2015) e 'Vice' (2018).

Divulgação

Leonardo DiCaprio (11/11/1974) ganhou o Oscar de Melhor Ator por 'O Regresso' (2015) e foi indicado outras seis vezes. Seus papéis icônicos incluem 'Titanic' (1997), 'O Lobo de Wall Street' (2013) e 'Era uma Vez em... Hollywood' (2019).

Reprodução / Instagram

Matthew McConaughey (04/11/1969) levou o Oscar de Melhor Ator por 'Clube de Compras Dallas' (2013). É conhecido também por 'Interestelar' (2014), 'O Lobo de Wall Street' (2013) e a série 'True Detective' (2014), que lhe rendeu um Emmy.

flickr All-Pro Reels

Edward Norton (18/08/1969) foi indicado ao Oscar por 'As Duas Faces de um Crime' (1996), 'A Outra História Americana' (1998) e 'Birdman' (2014). Brilhou em 'Clube da Luta' (1999) e 'O Incrível Hulk' (2008).

reprodução

Joaquin Phoenix (28/10/1974) ganhou o Oscar de Melhor Ator por 'Coringa' (2019) e foi indicado por 'Gladiador' (2000), 'Johnny & June' (2005) e 'O Mestre' (2012). Outros sucessos incluem 'Ela' (2013) e 'Beau Tem Medo' (2023).

reprodução/youtube

Will Smith (25/09/1968) conquistou o Oscar de Melhor Ator por 'King Richard' (2021) e brilhou em 'À Procura da Felicidade' (2006) e 'Ali' (2001). Tornou-se um astro global com 'Um Maluco no Pedaço' e a franquia 'Homens de Preto'.

Gage Skidmore/Wikimedia Commons

Matt Damon (08/10/1970) ganhou o Oscar de Melhor Roteiro Original por 'Gênio Indomável' (1997) e foi indicado como ator por 'Perdido em Marte' (2015). Brilhou na franquia 'Jason Bourne' e em 'O Resgate do Soldado Ryan' (1998).

Instagram @matt_damon_official

Gerard Butler (13/11/1969) ganhou fama internacional com '300' (2006), onde interpretou o rei Leônidas. Atuou também em 'Código de Conduta' (2009), 'Invasão à Casa Branca' (2013) e 'Tempestade: Planeta em Fúria' (2017).

Reprodução Instagram

Mark Ruffalo (22/11/1967) foi indicado três vezes ao Oscar, por 'Minhas Mães e Meu Pai' (2010), 'Foxcatcher' (2014) e 'Spotlight' (2015). É amplamente conhecido por interpretar Bruce Banner/Hulk no MCU e venceu um Emmy por 'I Know This Much Is True' (2020).

Reprodução / Instagram

Hugh Jackman (12/10/1968) foi indicado ao Oscar por 'Os Miseráveis' (2012) e é amplamente reconhecido como Wolverine na franquia 'X-Men' (2000-2017). Também estrelou 'O Grande Truque' (2006) e 'O Rei do Show' (2017).

reprodução/instagram

Ben Stiller (30/11/1965) se consagrou na comédia com 'Entrando Numa Fria' (2000), 'Zoolander' (2001) e 'Quero Ficar com Polly' (2004). Também atuou em 'Trovão Tropical' (2008) e 'A Vida Secreta de Walter Mitty' (2013), entre várias outras comédias de sucesso.

Montclair Film/Wikimedia Commons

Prestes a se tornar sessentão, Robert Downey Jr. (04/04/1965) ressurgiu em Hollywood com 'Homem de Ferro' (2008). Recebeu duas indicações ao Oscar, por 'Chaplin' (1992) e 'Trovão Tropical' (2008), e se tornou ícone do MCU.

wikimedia commons Gage Skidmore

Daniel Craig (02/03/1968) se tornou mundialmente famoso como James Bond, estrelando cinco filmes da franquia, de '007 - Cassino Royale' (2006) a '007 - Sem Tempo para Morrer' (2021). Também atuou em 'Entre Facas e Segredos' (2019) e sua sequência 'Glass Onion: Um Mistério Knives Out' (2022).

Reprodução/YouTube

Owen Wilson (18/11/1968) fez sucesso em comédias como 'Penetras Bons de Bico' (2005) e 'Marley & Eu' (2008). Trabalhou com Wes Anderson em 'Os Excêntricos Tenenbaums' (2001) e 'A Crônica Francesa' (2021).

Divulgação

Benicio Del Toro (19/02/1967) venceu o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por 'Traffic' (2000) e foi indicado por '21 Gramas' (2003). Também se destacou em 'Sicario' (2015) e 'O Colecionador' (2010).

Jeffrey Dean Morgan (22/04/1966) ficou famoso por interpretar Negan em 'The Walking Dead'. Atuou também em 'P.S. Eu Te Amo' (2007), 'Marido por Acaso' (2008), 'Watchmen' (2009) e 'A Inquilina' (2011).

Divulgação AMC

Adam Sandler (09/09/1976) se destacou por sua habilidade em equilibrar comédia e drama. Filmes como 'O Paizão' (1999), 'Click' (2004) e 'Joias Brutas' (2019) marcaram sua carreira. Sandler foi indicado ao Globo de Ouro por este último filme, sendo reconhecido pela crítica por sua versatilidade e performances emocionais.

Reprodução Instagram

