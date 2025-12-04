Atores ‘cinquentões’ unem talento com longevidade em Hollywood

Paul Rudd (06/04/1969) ganhou destaque por seu carisma e talento para comédia, estrelando 'O Âncora' (2004), 'Eu Te Amo, Cara' (2009) e 'Homem-Formiga' (2015), consolidando-se no Universo Cinematográfico da Marvel. Venceu o Critics' Choice Television Award pela série 'Cara x Cara' (2019).
Jack Black (28/08/1969) é um dos melhores comediantes da geração, sendo também um músico. É muito conhecido por seus papéis em filmes como 'Escola de Rock' (2003) e 'Jumanji: Bem-vindo à Selva' (2017). Seu estilo irreverente e energético conquistou o público, e ele também é vocalista da banda Tenacious D.
Christian Bale (30/01/1974) venceu o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por 'O Vencedor' (2010). Ficou mundialmente famoso como Batman na trilogia 'O Cavaleiro das Trevas' (2005-2012) e recebeu indicações ao Oscar por 'A Grande Aposta' (2015) e 'Vice' (2018).
Leonardo DiCaprio (11/11/1974) ganhou o Oscar de Melhor Ator por 'O Regresso' (2015) e foi indicado outras seis vezes. Seus papéis icônicos incluem 'Titanic' (1997), 'O Lobo de Wall Street' (2013) e 'Era uma Vez em... Hollywood' (2019).
Matthew McConaughey (04/11/1969) levou o Oscar de Melhor Ator por 'Clube de Compras Dallas' (2013). É conhecido também por 'Interestelar' (2014), 'O Lobo de Wall Street' (2013) e a série 'True Detective' (2014), que lhe rendeu um Emmy.
Edward Norton (18/08/1969) foi indicado ao Oscar por 'As Duas Faces de um Crime' (1996), 'A Outra História Americana' (1998) e 'Birdman' (2014). Brilhou em 'Clube da Luta' (1999) e 'O Incrível Hulk' (2008).
Joaquin Phoenix (28/10/1974) ganhou o Oscar de Melhor Ator por 'Coringa' (2019) e foi indicado por 'Gladiador' (2000), 'Johnny & June' (2005) e 'O Mestre' (2012). Outros sucessos incluem 'Ela' (2013) e 'Beau Tem Medo' (2023).
Will Smith (25/09/1968) conquistou o Oscar de Melhor Ator por 'King Richard' (2021) e brilhou em 'À Procura da Felicidade' (2006) e 'Ali' (2001). Tornou-se um astro global com 'Um Maluco no Pedaço' e a franquia 'Homens de Preto'.
Matt Damon (08/10/1970) ganhou o Oscar de Melhor Roteiro Original por 'Gênio Indomável' (1997) e foi indicado como ator por 'Perdido em Marte' (2015). Brilhou na franquia 'Jason Bourne' e em 'O Resgate do Soldado Ryan' (1998).
Gerard Butler (13/11/1969) ganhou fama internacional com '300' (2006), onde interpretou o rei Leônidas. Atuou também em 'Código de Conduta' (2009), 'Invasão à Casa Branca' (2013) e 'Tempestade: Planeta em Fúria' (2017).
Mark Ruffalo (22/11/1967) foi indicado três vezes ao Oscar, por 'Minhas Mães e Meu Pai' (2010), 'Foxcatcher' (2014) e 'Spotlight' (2015). É amplamente conhecido por interpretar Bruce Banner/Hulk no MCU e venceu um Emmy por 'I Know This Much Is True' (2020).
Hugh Jackman (12/10/1968) foi indicado ao Oscar por 'Os Miseráveis' (2012) e é amplamente reconhecido como Wolverine na franquia 'X-Men' (2000-2017). Também estrelou 'O Grande Truque' (2006) e 'O Rei do Show' (2017).
Ben Stiller (30/11/1965) se consagrou na comédia com 'Entrando Numa Fria' (2000), 'Zoolander' (2001) e 'Quero Ficar com Polly' (2004). Também atuou em 'Trovão Tropical' (2008) e 'A Vida Secreta de Walter Mitty' (2013), entre várias outras comédias de sucesso.
Prestes a se tornar sessentão, Robert Downey Jr. (04/04/1965) ressurgiu em Hollywood com 'Homem de Ferro' (2008). Recebeu duas indicações ao Oscar, por 'Chaplin' (1992) e 'Trovão Tropical' (2008), e se tornou ícone do MCU.
Daniel Craig (02/03/1968) se tornou mundialmente famoso como James Bond, estrelando cinco filmes da franquia, de '007 - Cassino Royale' (2006) a '007 - Sem Tempo para Morrer' (2021). Também atuou em 'Entre Facas e Segredos' (2019) e sua sequência 'Glass Onion: Um Mistério Knives Out' (2022).
Owen Wilson (18/11/1968) fez sucesso em comédias como 'Penetras Bons de Bico' (2005) e 'Marley & Eu' (2008). Trabalhou com Wes Anderson em 'Os Excêntricos Tenenbaums' (2001) e 'A Crônica Francesa' (2021).
Benicio Del Toro (19/02/1967) venceu o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por 'Traffic' (2000) e foi indicado por '21 Gramas' (2003). Também se destacou em 'Sicario' (2015) e 'O Colecionador' (2010).
Jeffrey Dean Morgan (22/04/1966) ficou famoso por interpretar Negan em 'The Walking Dead'. Atuou também em 'P.S. Eu Te Amo' (2007), 'Marido por Acaso' (2008), 'Watchmen' (2009) e 'A Inquilina' (2011).
Adam Sandler (09/09/1976) se destacou por sua habilidade em equilibrar comédia e drama. Filmes como 'O Paizão' (1999), 'Click' (2004) e 'Joias Brutas' (2019) marcaram sua carreira. Sandler foi indicado ao Globo de Ouro por este último filme, sendo reconhecido pela crítica por sua versatilidade e performances emocionais.