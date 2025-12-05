Celebridades e TV

Chad Michael Murray revela que quase morreu antes da fama: ‘Meu leito de morte’

O ator Chad Michael Murray, famoso por sua participação na série 'One Tree Hill', compartilhou detalhes sobre um grave problema de saúde que enfrentou quando tinha apenas 15 anos.

Em entrevista ao podcast 'Great Company', ele revelou que seus intestinos sofreram uma torção, deixando-o hospitalizado por dois meses e meio.

Por conta da complicação, Murray precisou passar por uma cirurgia, que acabou provocando uma hemorragia interna.

O problema foi tão sério que ele perdeu metade do seu sangue e chegou a pesar apenas 52kg — ele pesava 82kg antes da internação. 'Estava no meu leito de morte', comentou.

O ator ainda lembrou como seus órgãos começaram a falhar devido ao sangue coagulado ao seu redor, exigindo uma segunda cirurgia de emergência para remover os coágulos.

Durante esse período crítico, ele teve momentos de inconsciência e experiências que descreveu como 'visões'.

'Eu lembro de ver meu pai o mais fraco que já vi e um padre no pé da minha cama e estavam falando sobre os últimos direitos e essas coisas', disse ele.

'Eles me deram uma transfusão de sangue para salvar minha vida. Minha enfermeira fez isso e salvou minha vida', relembrou.

Apesar do trauma, Chad destacou um lado positivo dessa experiência: uma das enfermeiras, que também era modelo, o encorajou a seguir carreira artística.

Ao deixar o hospital, ele contou que se assustou com a prÃ³pria aparÃªncia: 'Lembro de me olhar no espelho pela primeira vez e dizer: 'Quem Ã© esse?', eu chorei'.

Conforme foi se recuperando, começou a trabalhar como modelo, o que mais tarde abriu portas para sua carreira como ator.

Natural de Buffalo, Nova York, Chad Murray nasceu em 24 de agosto de 1981.

Sua carreira começou a ganhar relevância quando ele interpretou Tristin DuGray na popular série 'Gilmore Girls', entre 2000 e 2001.

Nesse mesmo período, Murray trabalhou em outra série adolescente: 'Dawson's Creek', interpretando Charlie Todd.

Embora seus papéis fossem relativamente pequenos, serviram de trampolim para seu próximo grande trabalho, como Lucas Scott na série dramática 'One Tree Hill', onde brilhou de 2003 a 2012.

A série, que acompanhava a vida de dois meio-irmãos e seus amigos em uma pequena cidade, tornou-se um fenômeno cultural da época.

Além das séries, Chad estrelou outras produções de sucesso no cinema, como 'Sexta-Feira Muito Louca', em 2003, 'A Nova Cinderela', em 2004, e 'A Casa de Cera', em 2005.

Após sua saída de 'One Tree Hill' na 6ª temporada, ele continuou a atuar em diversos filmes independentes e séries de TV, como 'Chosen' e, mais recentemente, em 'Riverdale', na qual interpretou Edgar Evernever.

Entre 2015 e 2016, Murray viveu o detetive Jack Thompson na série da Marvel 'Agente Carter'.

Além de sua carreira como ator, Chad Michael Murray também é conhecido por seu trabalho como escritor. Ele lançou dois romances, um em 2011 e outro em 2017.

Na vida pessoal, Chad se casou com a atriz Sophia Bush, sua colega de elenco em One Tree Hill, em 2005, mas o casamento durou apenas cinco meses e terminou de forma conturbada.

Desde 2015, o ator é casado com a atriz Sarah Roemer, com quem tem três filhos.

Em 2025, Chad Murray retornou aos cinemas reprisando seu icônico papel de Jake no novo filme 'Sexta-Feira Mais Louca Ainda', que entrou em cartaz.

