Celebridades e TV Recém-divorciada, Nicole Kidman é escalada para projeto do diretor de Longlegs Nicole Kidman foi confirmada no elenco de 'The Young People', novo filme de Osgood Perkins, que ficou conhecido pelo seu trabalho com 'Longlegs' e 'O Macaco'. A atriz australiana dividirá a tela com Lola Tung, de 'O Verão Que Mudou a Minha Vida', e Nico Parker, que esteve em 'Como Treinar o Seu Dragão'. Por Flipar

Divulgação