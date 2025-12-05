Estilo de Vida Brasileira faz história ao comandar maior avião do planeta; veja pilotas de destaque Karina Buchalla Lutkus entrou para a história ao se tornar a primeira mulher brasileira a comandar oficialmente um Airbus A380, o maior avião de passageiros do mundo. A conquista foi confirmada pela Associação das Mulheres Aviadoras do Brasil, que celebrou. Por Flipar

Reprodução/Instagram