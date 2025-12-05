Brasileira faz história ao comandar maior avião do planeta; veja pilotas de destaque

'Orgulho define! Karina abriu uma nova porta e provou que não há limites para quem tem dedicação, foco, resiliência e paixão por voar'. O feito ocorreu em 27 de outubro, após a piloto concluir o voo de cheque que valida a habilitação de comandante.
Em 2025, um incidente com o avião que transportava a apresentadora Lívia Andrade, no dia 29 de maio, chamou a atenção para um fato curioso.
Nayane Beatriz Porto Barros, uma pilota de apenas 23 anos foi a responsável pelo pouso seguro da aeronave, que teve uma falha no trem de pouso.
O avião, que partiu de Goiás, apresentou o problema durante a aproximação ao Campo de Marte, em São Paulo. Formada em Ciências Aeronáuticas pela PUC Goiás em 2022, Nayane tornou-se comandante em 2024 e já realizou até um voo internacional para os Estados Unidos.
Além de Nayane e Karina, existem outras pilotas brasileiras que conquistaram feitos incríveis no âmbito da aviação nacional - e até internacional. Conheça!
Aline Borguetti: Começou a carreira em Mauá, no ABC Paulista, e hoje vive em Abu Dhabi. Tornou-se comissária de voo da Gol aos 18 anos.
Aline fez curso de pilotagem e começou na nova profissão pilotando um Airbus A320. Depois passou para outras aeronaves, fazendo tanto voos de passageiros como cargueiros.
Em 2019, ela passou numa seleção para a Emirates e ganhou a chance de pilotar o maior avião comercial do planeta: o Airbus A380.
Carla Alexandre Borges: Nascida em Jundiaí (SP), Carla Borges coleciona pioneirismos na aviação brasileira: foi a primeira mulher da FAB a pilotar um caça, lançar uma bomba e a comandar o avião presidencial.
Após se formar na Academia da Força Aérea (AFA), ela se destacou na concorrida aviação de caça, pilotando aeronaves como o ALX A-29 Super Tucano e o AMX A-1.
Mais tarde, Carla integrou o Grupo de Transporte Especial (GTE), responsável pelo transporte de autoridades, e comandou o VC-1 Airbus A319 da Presidência da República durante os governos Temer e Bolsonaro.
Em 2021, a pilota foi transferida para o Comando de Operações Aeroespaciais (Comae).
Camila Meggiolaro dos Santos: Foi a primeira pilota da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Natural de São Paulo, ela ingressou na faculdade de Aviação Civil aos 18 anos.
Em 2022, Camila participou da Operação Verão, para sobrevoar as praias de Torres até Quintão, a bordo do Gavião 01, helicóptero da corporação.
Mulheres que desejam ser pilotas de avião podem fazer o Curso de Formação de Oficiais Aviadores, implantado em 2008 pela Força Aérea Brasileira (FAB). Embora seja mais em conta do que os cursos de formação e aulas em aeroclubes, o concurso é bastante disputado.