Galeria Alho-poró facilita digestão e favorece a saúde dos ossos Ao longo da vida, é necessário incluir verduras e legumes na alimentação para manter a saúde em dia. Afinal, tais alimentos são ricos em vitaminas e minerais, porém alguns não se destacam entre os mais escolhidos pelos brasileiros. Entre eles, está o alho-poró. Por Flipar

Imagem de Hans por Pixabay