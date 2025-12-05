Qual a culpa da China no risco de extinção dos jumentos? Descubra essa ligação

O motivo é o abate dos jumentos para uso do colágeno encontrado abaixo da pele do animal.
Em entrevista ao G1, o professor de Medicina Veterinária Pierre Barnabé, da Universidade Federal de Alagoas, disse que nesse ritmo a espécie será extinta no Brasil antes de 2030.
Pierre integra um grupo que defende a aprovação de uma lei que proíba o abate de jumentos. O projeto está parado desde 2022 no Congresso Nacional.
Segundo Pierre, o jumento já não existe mais em certas partes da África, como no Egito, por exemplo. E está em risco de extinção em vários países.
Apesar da legalidade no processo, há denúncias sobre a falta de um controle que impeça maus-tratos aos animais antes do abate.
Em 2021, a BBC News Brasil destacou o impacto dessa atividade também no aspecto cultural.
Os jumentos, ou jegues como também são chamados, fazem parte do cenário rural no nordeste, mas estão sumindo.
A drástica redução no número de animais encareceu na hora da compra. Quem precisava de um jumento pagava até R$ 150. Mas hoje precisa de R$ 500 .
A organização The Donkey Sanctuary estima que 5,9 milhões de jumentos são abatidos a cada ano para abastecer o mercado de ejiao, substância da medicina chinesa feita a partir do colágeno extraído da pele do jumento.
Esse produto vem sendo usado há séculos na China como medicamento natural contra insônia, anemia, sangramentos e sinais de envelhecimento.
Os produtores de ejiao costumavam usar peles de jumentos provenientes da própria China. Mas o número de jumentos no país despencou em 2021. E o país buscou fontes externas.
Ao mesmo tempo, o ejiao deixou de ser um produto de nicho de luxo para se tornar um item popular e amplamente disponível no mercado, acessível a muitas camadas da população, o que exigiu uma ampliação da produção.
Cavalo: É da espécie Equus ferus caballus, domesticado há milênios. Tem corpo grande, patas longas e é usado para montaria, tração e esporte.
Jumento: Também chamado de jegue, é da espécie Equus africanus asinus. Tem orelhas longas, corpo mais compacto e é adaptado a terrenos áridos; ancestral direto do burro.
Burro: É o filho de jumento com égua. É estéril, como quase todos os híbridos, e reúne força e resistência; usado para carga e trabalho rural.
Mula: É a filha de cavalo com jumenta. Também é estéril e usada para transporte, sendo robusta e obediente; fêmea é chamada de mula, e o macho de muar.
Inclusive, o personagem chamado de Burro na franquia 'Shrek' não pode ser burro já que teve filhotes com a Dragão fêmea. Os burros são estéreis. Donkey deve ser jumento...