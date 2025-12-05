Animais

Polvo viraliza ao ‘pegar carona’ em tubarão

Uma cena inusitada chamou a atenção de cientistas na Nova Zelândia: um polvo flagrado 'pegando carona' nas costas de um tubarão.

Por Flipar
Divulgação/Universidade de Auckland

As imagens foram registradas no fim de 2024, mas só foram divulgadas em março de 2025.

reprodução

O episódio aconteceu durante uma expedição no golfo de Hauraki, conduzida por cientistas da Universidade de Auckland, que estudavam predadores marinhos.

domínio público/Winstonwolfe

A pesquisadora Rochelle Constantine contou que, quando viu o tubarão, estranhou: 'Que negócio laranja é este no tubarão?'

reprodução

Ela chegou a pensar que fosse um machucado ou até uma boia presa na pele do tubarão.

reprodução

Para esclarecer a dúvida, a equipe usou um drone para obter uma visão melhor.

Imagem de grunzibaer por Pixabay

Eles descobriram que o polvo, da espécie maori, se prendeu na 'garupa' de um tubarão-mako.

reprodução

Esse tubarão, que pode ser encontrado desde a superfície até profundidades de 150 metros, é um dos mais velozes do oceano, chegando a mais de 80 km/h.

domínio público/noaa

Rochelle brincou que o polvo deve ter vivido 'uma aventura e tanto' ao surfar em cima de um predador tão rápido.

wikimedia commons/creative commons/Patrick Doll

Existem duas espécies principais: o mako-de-barbatana-curta (Isurus oxyrinchus) e o mako-de-barbatana-longa (Isurus paucus).

domínio público/noaa

O mako-de-barbatana-curta, o mais conhecido, pode atingir velocidades de até 74 km/h, o que o torna um predador altamente eficiente.

SWFSC/NOAA

Seu corpo hidrodinâmico e musculatura poderosa permitem movimentos rápidos, essenciais para capturar presas como atuns, cavalas e lulas.

domínio público/noaa

São encontrados em águas tropicais e temperadas ao redor do mundo, preferindo regiões oceânicas mais profundas.

Matt Hardy/Unsplash

Apesar de seu papel fundamental no ecossistema marinho, os makos estão ameaçados devido à pesca excessiva, tanto acidental quanto direcionada, já que sua carne e barbatanas são valorizadas no mercado.

wikimedia commons/ Evancrouse

Além de sua importância ecológica, esses tubarões são conhecidos por sua agressividade quando capturados, tornando-se um desafio para pescadores.

domínio público/NOAA Observer Program

Já o polvo-maori (Macroctopus maorum) é uma espécie encontrada nas águas temperadas do sul da Austrália, Nova Zelândia e Ilhas Falkland. Também conhecido como polvo-da-Nova-Zelândia, é um dos maiores polvos da região, atingindo até 3 metros de envergadura e mais de 10 kg.

reprodução/youtube

Como outras espécies de polvos, o polvo-maori possui uma notável inteligência, sendo capaz de resolver problemas, abrir conchas e até mesmo escapar de aquários. Além disso, tem alta capacidade de regeneração, inclusive recuperando tentáculos perdidos.

flickr - Sylke Rohrlach

