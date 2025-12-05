Lugares que são famosos por avistamentos de OVNIs

Área 51 (Estados Unidos) - Localizada no deserto de Nevada, a Área 51 é uma base militar cercada de sigilo e teorias. Muitos acreditam que ali estariam armazenados destroços de naves e tecnologias desconhecidas. O governo norte-americano confirmou sua existência apenas em 2013, o que aumentou ainda mais o mistério. O local inspirou produções como 'Arquivo X' e 'Independence Day'.