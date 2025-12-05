Estilo de Vida

Pesquisa aponta países com maior proporção de gordos

O Atlas Mundial da Obesidade de 2024, publicado pela Federação Mundial de Obesidade, reúne dados de 187 países.

Baseado em números de 2020, o levantamento aponta os países com maiores proporções de homens e mulheres adultos som sobrepeso ou obesos - com índice de massa corporal (IMC) acima de 30. Veja a seguir as dez nacionalidades líderes no percentual de pessoas nessas condições!

10º lugar (mulheres) - Omã, com 74% da população com sobrepeso ou obesa.

10º lugar (homens) - Canadá, com 76% da populaçao com sobrepeso ou obesa.

9º lugar (mulheres) - Líbano, com 75% da população com sobrepeso ou obesa.

9º lugar (homens) - Qatar, com 76% da populaçao com sobrepeso ou obesa.

8º lugar (mulheres) - Líbia, com 75% da população com sobrepeso ou obesa.

8Âº lugar (homens) - Israel, com 76% da populaÃ§ao com sobrepeso ou obesa.

7º lugar (mulheres) - Turquia, com 76% da população com sobrepeso ou obesa.

7º lugar (homens) - Austrália, com 76% da populaçao com sobrepeso ou obesa.

6º lugar (mulheres) - Qatar, com 77% da população com sobrepeso ou obesa.

6º lugar (homens) - Nova Zelândia, com 76% da populaçao com sobrepeso ou obesa.

5º lugar (mulheres) - Arábia Saudita, com 78% da população com sobrepeso ou obesa.

5º lugar (homens) - Kuwait, com 77% da populaçao com sobrepeso ou obesa.

4º lugar (mulheres) - Jordânia, com 78% da população com sobrepeso ou obesa.

4º lugar (homens) - Malta, com 78% da populaçao com sobrepeso ou obesa.

3º lugar (mulheres) - Kuwait, com 79% da população com sobrepeso ou obesa.

3Âº lugar (homens) - Estados Unidos, com 79% da populaÃ§ao com sobrepeso ou obesa.

2º lugar (mulheres) - Samoa, com 86% da população com sobrepeso ou obesa.

2º lugar (homens) - Samoa, com 79% da populaçao com sobrepeso ou obesa.

1º lugar (mulheres) - Tonga, com 87% da população com sobrepeso ou obesa.

1º lugar (homens) - Tonga, com 80% da populaçao com sobrepeso ou obesa.

