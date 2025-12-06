Felipe Simas vive fase intensa com estreia como protagonista no cinema

No mesmo ano, Felipe também integrou o elenco da novela “Dona de Mim”, escrita por Rosane Svartman, no papel de Danilo. Ele também fez a série “As Aventuras de José e Durval”, da Globoplay, na qual deu vida a José, ao lado do irmão Rodrigo Simas, que interpretou Durval. A serie é sobre a dupla Chitãozinho e Xororó.