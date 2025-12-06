Galeria Estudo confirma presença humana nas Cataratas do Iguaçu há seis mil anos Arqueólogos argentinos da Universidade Nacional de La Plata (UNLP) e do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas (Conicet) confirmaram que a presença humana na região das Cataratas do Iguaçu é de pelo menos 6 mil anos. Por Flipar

Gentileza/Conicet/UNLP