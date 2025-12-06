Wagner Moura e “O Agente Secreto” conquistam prêmios em Nova York

Embora os vencedores nem sempre coincidam com os resultados do Oscar, a premiaÃ§Ã£o costuma ser termÃŽmetro para os tÃtulos e artistas que comeÃ§am a ganhar projeÃ§Ã£o internacional. A dobradinha de Moura com o longa sinaliza a forÃ§a do cinema brasileiro no circuito externo.
Recentemente, aliás, Wagner Moura entrou para a história ao se tornar o primeiro sul-americano a receber o Golden Eye Award, no Festival de Zurique. A honraria reconhece sua trajetória como ator e diretor, além de destacar sua atuação em 'O Agente Secreto'.
Não à toa, Moura está cotado para a disputa do Oscar, como o Flipar já mostrou. Na visão da revista 'Variety', o artista é um dos potenciais indicados à estatueta em 2026 por 'O Agente Secreto'.
Premiado no último Festival de Cannes, 'O Agente Secreto', novo filme de Kleber Mendonça Filho (“Aquarius” e “Bacurau”), ganhou uma nova previsão de lançamento nos cinemas brasileiros, aliás: 6 de novembro. Vejamos mais sobre este incrível ator brasileiro?
Wagner Moura nasceu em Salvador, capital da Bahia, em 27 de junho de 1976. Apenas um dos grandes artistas do celeiro de talentos que é o estado da Bahia.
No teatro, ele despontou na década de 1990, conquistando reconhecimento por atuações marcantes. Já no cinema, fez sua estreia em 2000, no longa 'Sabor da Paixão', ao lado do também brasileiro Murilo Benício e da atriz espanhola Penélope Cruz.
Em seguida, Moura emplacou papéis em vários filmes de sucesso, como 'Abril Despedaçado' (2001), 'Deus é Brasileiro' (2003), 'Carandiru' (2003), 'Ó, Paí, Ó' (2007) e 'Saneamento Básico, O Filme' (2007).
Em 2007, o ator brasileiro ganhou uma projeção ainda maior com o lançamento do sucesso 'Tropa de Elite', do diretor José Padilha, no qual interpreta o icônico Capitão Nascimento. O sucesso se repetiu em 2010, com a continuação 'Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro'.
Os dois filmes foram aclamados internacionalmente por sua representação realista da violência urbana e corrupção no Brasil.
Wagner Moura também atuou em novelas, como 'A Lua Me Disse' (2005) e 'Paraíso Tropical' (2007), e na minissérie 'JK' (2006), baseada na vida do ex-presidente do Brasil Juscelino Kubitschek.
Em 2013, Moura atuou ao lado dos astros de Hollywood Matt Damon e Jodie Foster no filme de ficção científica 'Elysium', que teve avaliações razoáveis da crítica.
Em 2015, Wagner Moura estrelou mais uma produção de grande repercussão internacional: a série 'Narcos', que teve três temporadas. Na trama, ele interpreta o colombiano Pablo Escobar, um dos mais poderosos e temidos chefes do tráfico de drogas da história.
Moura também começou a se destacar como cineasta. Em 2021, ele dirigiu seu primeiro longa-metragem, 'Marighella'. Um filme biográfico sobre o guerrilheiro Carlos Marighella, que recebeu aclamação da crítica e consolidou sua versatilidade artística.
Moura seguiu com papéis de destaque em produções internacionais, como a série 'Iluminadas' (2022), com a atriz Elizabeth Moss, e o filme 'O Agente Oculto' (2022), com os astros Ryan Gosling ('Barbie') e Chris Evans ('Capitão América').
Ao longo da carreira, Moura colecionou prêmios importantes, como o Guarani do Cinema Brasileiro de Melhor Ator por 'Tropa de Elite' (2007) e 'Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro' (2010). Além da carreira como ator, Wagner Moura também é músico e vocalista da banda de rock 'Sua Mãe'.
Por trás das câmeras, Moura vive um relacionamento discreto com a fotógrafa Sandra Delgado desde 2001. Eles têm três filhos.