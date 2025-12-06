Vera Fischer celebra seus 74 anos ao lado de amigos e arranca elogios, inclusive virtuais

'Não é o físico, é a postura. É a voz, é como você anda, como se coloca. Tudo isso traz uma energia que atrai Eu boto um collant, tiro foto na frente do meu espelho em casa e aparecem milhões de pessoas falando: ‘Olha ela, linda, com mais de 70! Eu com 40 estou um bagulho (risos)’. Mas esse título de apelo físico deixou de ser um fardo pra mim', conta ela, sobre elogios que recebe nas redes sociais.