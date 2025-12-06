Pérolas da arquitetura: construções icônicas pelo mundo

Arcos ogivais (arcos pontiagudos) - Em vez de arcos redondos, comuns no estilo românico anterior, o estilo gótico usa arcos pontiagudos que conferem uma sensação de altura e leveza.
Abóbadas em cruzaria - Estruturas de suporte em forma de cruz permitem a construção de tetos altos e abóbadas complexas, além de distribuir o peso de forma mais eficiente.
Vitrais - Grandes janelas de vitrais com histórias bíblicas ou figuras de santos são comuns. Estes vitrais não só têm uma função decorativa, como também permitem a entrada de luz colorida, criando um ambiente espiritual.
Rosáceas - Janelas circulares decoradas com vitrais em forma de rosa (rosáceas) geralmente estão localizadas na fachada de várias catedrais, simbolizando a divindade e o cosmos.
Torres e pináculos - Existem construções que são marcadas pela verticalidade e pela presença de torres e pináculos que apontam para o céu, simbolizando a elevação espiritual.
Veja algmas construções icônicas nos mais variados estilos e que são lugares muito buscados pelos turistas para visitação.
Palácio dos Papas (Avignon, França) - Construído entre 1335 e 1370, com arquitetos como Pierre Poisson, é uma fortaleza imponente que serviu de residência para os papas no século XIV. O palácio se destaca pelos altos muros e torres defensivas.
Castelo de Chambord (Vale do Loire, França) - Erguido de 1519 a 1547, projetado por Domenico da Cortona, mistura gótico com elementos renascentistas, famoso por sua impressionante fachada e pelas torres ornamentadas que compõem o telhado.
Mosteiro da Batalha (Batalha, Portugal) - Construído entre 1386 e 1517 por iniciativa de D. João I, tem autoria de Afonso Domingues. Apresenta uma arquitetura rica com janelas ornamentadas, simbolizando a vitória portuguesa na Batalha de Aljubarrota
Palácio dos Doges (Veneza, Itália) - Finalizado no século XIV, foi construído por diversos arquitetos e destaca-se por sua fachada de mármore e arcos pontiagudos, representando o gótico veneziano e sendo o centro do poder da República de Veneza.
Castelo de Neuschwanstein (Baviera, Alemanha) Construído entre 1869 e 1886 pelo rei Luís II da Baviera, foi projetado por Eduard Riedel e é conhecido por sua estética que incorpora torres e pináculos dramáticos.
Universidade de Salamanca (Salamanca, Espanha) Fundada em 1134 e ampliada no estilo gótico nos séculos XV e XVI, com a fachada por Juan de Talavera. É famosa por sua decoração em pedra e ornamentos, sendo uma das universidades mais antigas da Europa
Castelo de Leeds (Kent, Inglaterra) - Construído em 1119 e reformado no século XIII, este castelo medieval é rodeado por um lago, com torres e paredes de pedra que mostram a arquitetura defensiva da época.
Mosteiro de Alcobaça (Alcobaça, Portugal) Construído entre 1178 e 1252,, é um dos mais antigos mosteiros de Portugal e possui um grande conjunto de arcos e colunas que impressionam pela simplicidade e harmonia