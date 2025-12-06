Entretenimento Sucessão imperial no Japão volta ao centro com popularidade da princesa Aiko A princesa Aiko, única filha do imperador Naruhito e da imperatriz Masako, completou 24 anos em dezembro de 2025 e é uma das figuras mais amadas do Japão. Desde sua apresentação oficial como adulta em 2021, conquistou os japoneses com simpatia, inteligência e bom humor. Sua crescente popularidade reacendeu o debate sobre a sucessão imperial, já que a lei atual só permite herdeiros homens. Por Flipar

Reprodução youtube / TV Japão