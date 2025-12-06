Artes Obra da mexicana Frida Kahlo bate recorde em leilão para uma artista mulher O quadro “El sueño (La cama)”, de 1940, de Frida Kahlo, foi leiloado na Sotheby’s por cerca de US$ 54 milhões, em Londres, tornando-se a obra mais cara já vendida de uma artista mulher. A venda, na noite de 20/11/2025n também bateu o recorde anterior da própria mexicana. Por Flipar

Divulgação