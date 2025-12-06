Astro de ‘X-Men’, James McAvoy sofre agressão no Canadá

Ele estava de passagem na cidade para lançar 'California Schemin', seu primeiro longa como diretor.
O filme foi exibido no Festival de Cinema de Toronto no dia 6 de setembro.
Dois dias depois, enquanto se reunia com produtores em um bar, McAvoy recebeu um soco no rosto de um homem que já estava sendo retirado do local.
Testemunhas disseram que o ator tentou evitar a confusão e permaneceu no estabelecimento, sendo protegido por colegas quando o agressor retornou e desferiu o soco.
Nascido em Glasgow, em 1979, James McAvoy começou sua carreira em 1995, no filme “The Near Room”.
Antes de se tornar um nome conhecido em Hollywood, McAvoy participou de diversas produções de menor expressão para a TV.
Foi a partir dos anos 2000 que sua carreira ganhou projeção internacional, principalmente com participações em séries britânicas de prestígio como 'Shameless'.
Em 2005, viveu o Mr. Tumnus em 'As Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa'.
No ano seguinte, interpretou Dr. Nicholas Garrigan em 'O Último Rei da Escócia'.
A consagração veio em Hollywood com o papel do jovem Charles Xavier, o Professor X, em 'X-Men: Primeira Classe', lançado em 2011.
Ele ainda interpretou o personagem da Marvel novamente em 'X-Men: Dias de um Futuro Esquecido', de 2014, e 'X-Men: FÃªnix Negra', de 2019.
McAvoy também trabalhou em outros filmes como 'Amor e Inocência' e 'Desejo e Reparação', ambos lançados em 2007.
Em 2016, viveu um dos papéis mais desafiadores de sua carreira no suspense psicológico 'Fragmentado', dirigido por M. Night Shyamalan.
O ator recebeu elogios por sua interpretação de Kevin Wendell Crumb, um homem com 23 personalidades diferentes.
Ele tambÃ©m reprisou o personagem em 'Vidro', o desfecho da trilogia lanÃ§ado em 2019.
No teatro, McAvoy tem uma carreira paralela e respeitada. Sua atuação em 'Macbeth', em 2013, foi amplamente elogiada pela crítica londrina.
Na vida pessoal, James McAvoy foi casado com a atriz inglesa Anne-Marie Duff, com quem teve um filho. Desde 2022, ele é casado com Lisa Liberati, assistente de produção e executiva de cinema.