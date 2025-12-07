Música clássica e beleza dos Alpes impressionam na Áustria; veja lugares espetaculares do país

Wels - Localizada no estado da Alta Áustria e situada às margens do rio Traun, Wels é a segunda maior da região, após Linz.
Hoje, a cidade é um importante centro industrial e comercial, com destaque para suas feiras e exposições internacionais, como a Welser Messe.
Feldkirch - Com uma atmosfera charmosa, com arquitetura gótica e renascentista, fica localizada no estado de Vorarlberg, na fronteira com a Suíça e o Liechtenstein, no oeste da Áustria.
Feldkirch é conhecida por seu centro medieval bem preservado, com ruas estreitas e edifícios históricos, sendo o Schattenburg, um castelo do século XII, uma de suas principais atrações.
Bad Ischl - Essa é uma charmosa cidade termal localizada no estado da Alta Áustria, famosa por suas águas termais e seu papel na história da monarquia austro-húngara.
A cidade foi o refúgio de verão do imperador Francisco José I e sua esposa, a imperatriz Sissi, durante o século 19. O local mais icônico da cidade é a Kaiservilla, a residência imperial, onde Francisco José assinou a declaração de guerra que deu início à Primeira Guerra Mundial.
Klagenfurt Lake - É a capital do estado da Caríntia, no sul da Áustria. O centro histórico de Klagenfurt é repleto de arquitetura renascentista, com praças charmosas, como a Neuer Platz, onde se encontra a icônica Fonte do Dragão.
Situada às margens do belo Lago Wörthersee, a cidade é um popular destino turístico, conhecido por suas águas cristalinas e atividades recreativas, como natação e esportes aquáticos no verão.
Sankt Polten - É a capital do estado da Baixa Áustria e uma das cidades mais antigas da Áustria, com vestígios que remontam à era romana. Entre suas atrações, destaca-se o Festspielhaus, um importante centro cultural dedicado à música e às artes performáticas.
Localizada ao longo do rio Traisen, a cidade combina um centro histórico com arquitetura barroca e uma área moderna que inclui o Landhausviertel, um conjunto de edifícios governamentais contemporâneos.
Bregenz - É a capital do estado de Vorarlberg, situada às margens do Lago de Constança, no oeste da Áustria. A cidade é conhecida por seu cenário deslumbrante entre o lago e os Alpes.
Outro destaque é o teleférico para o Pfänder, uma montanha próxima que oferece vistas panorâmicas do lago e das montanhas ao redor.
Leoben - Famosa por sua longa tradição na mineração e metalurgia, é sede da prestigiosa Universidade de Leoben, especializada em ciências aplicadas e engenharia de minas.
No coração de Leoben, a Hauptplatz é uma bela praça barroca, onde fica o monumento Schwammerlturm, uma torre histórica. A cidade também é um importante centro de produção de aço e materiais, com forte presença de indústrias.
Villach - É a segunda maior cidade do estado da Caríntia, localizada no sul da Áustria, perto das fronteiras com a Itália e a Eslovênia. Situada às margens do rio Drava e cercada por montanhas, é famosa por suas termas e pela proximidade com vários lagos alpinos.
Villach tem um centro histórico encantador, com destaque para a Igreja de St. Jakob e suas casas coloridas. A cidade é também conhecida pelo seu animado carnaval e pelo festival Villacher Kirchtag, que celebra a cultura local.
Viena - A capital da Áustria é uma cidade rica em história, cultura e beleza arquitetônica. Conhecida por sua herança imperial, foi o centro do Império Austro-Húngaro e é famosa por seus palácios, como o Schönbrunn e o Hofburg.
A cidade é também um centro mundial de música clássica, lar de compositores como Mozart, Beethoven e Strauss, com a Ópera Estatal de Viena sendo um marco cultural do país.
Graz - É a segunda maior cidade da Áustria e a capital do estado da Estíria. Conhecida por sua rica herança cultural e arquitetônica, o centro histórico de Graz é um Patrimônio Mundial da UNESCO.
Inaugurada em 2003, a Ilha flutuante artificial Murinsel é composta por uma plataforma em forma de concha que abriga um café, um espaço para eventos e uma área de recreação, conectando as margens do rio com passarelas.
Linz - É a terceira maior cidade da Áustria e a capital do estado da Alta Áustria, localizada às margens do rio Danúbio. Linz foi designada como Capital Europeia da Cultura em 2009, destacando sua rica herança artística e inovação.
O centro histórico de Linz apresenta uma mistura de arquitetura barroca e moderna, com a imponente Catedral de São Maria e a Praça Principal. Linz também é famosa por seu festival anual de música, o Linz Fest.
Salzburgo - É uma cidade encantadora situada no oeste da Áustria. Por ser o local de nascimento de Wolfgang Amadeus Mozart, Salzburgo é repleta de museus e festivais, como o renomado Festival de Salzburgo, que atrai artistas e visitantes de todo o mundo.
O centro histórico de Salzburgo é um Patrimônio Mundial da UNESCO, com marcos icônicos, incluindo a imponente Fortaleza Hohensalzburg e a bela Catedral de Salzburgo.