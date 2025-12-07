Galeria

Alpinistas encontram tesouro milionário na montanha

Dois alpinistas que exploravam uma montanha na região de Podkrkonosí, na República Tcheca, fizeram uma descoberta surpreendente.

Eles encontraram uma caixa de ferro com um verdadeiro tesouro dentro: 598 moedas de ouro, com valor estimado em mais de R$ 2 milhões!

'Quando ele (um dos alpinistas) abriu, fiquei de queixo caído', relatou o chefe de arqueologia do Museum of Eastern Bohemia, Miroslav Novak.

Segundo o jornal Daily Mail, os itens foram levados para análise. A notícia foi divulgada pelo museu em abril de 2025.

De acordo com os especialistas, as moedas estavam organizadas em 11 fileiras, cada uma enrolada em um tecido preto.

Uma teoria dos historiadores é que esse tesouro — que também tinha outros itens além de moedas — foi escondido durante a Segunda Guerra Mundial, provavelmente para protegê-lo dos nazistas.

A região onde o tesouro foi encontrado foi ocupada pela Alemanha Nazista em 1938.

As moedas vieram de vários países. Algumas são da Sérvia, produzidas entre as décadas de 1920 e 1930.

Nessa época, era comum usar moedas em colares e outras joias nos Bálcãs.

Algumas outras moedas vieram da França, Bélgica, Turquia, Romênia, Itália e Rússia, de acordo com a revista Popular Science.

A região de Podkrkonoší (que significa 'sob os Montes Gigantes') é uma área localizada ao pé dos Montes Gigantes (Krkonoše), na República Tcheca.

Podkrkonoší é composta por pequenas cidades e vilarejos históricos, como Ji?ín, Dv?r Králové nad Labem, Nová Paka e Hostinné.

A regiÃ£o Ã© conhecida por seu charme rural, arquitetura tradicional, castelos, igrejas barrocas e rica heranÃ§a folclÃ³rica.

Podkrkonoší também é famosa por sua tradição artesanal, especialmente na produção de vidro, têxteis e madeira.

A cidade de Dv?r Králové nad Labem, por exemplo, abriga um dos zoológicos mais importantes da Europa Central, com um famoso safári africano.

Podkrkonoší tem um valor histórico e cultural significativo, com monumentos ligados ao período barroco, ao renascimento tcheco e à resistência contra invasores ao longo dos séculos.

Além disso, a cidade tcheca serve como ponto de partida para quem deseja explorar as trilhas e estações de esqui das montanhas Krkonoše.

